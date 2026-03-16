Toque de queda: Autoridades evalúan la primera jornada en cuatro provincias

El ministro del Interior John Reimberg habló de detenidos en Santo Domingo, El Oro y Guayas

Desde la noche de este domingo 15 de marzo, Guayaquil entra en toque de queda

A las 05:00 de este 16 de marzo de 2026 terminó la primera jornada del toque de queda en cuatro provincias del país. Durante la madrugada de este lunes, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció la aprehensión de varios ciudadanos que infringieron la disposición.

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Las principales novedades se registraron en los cantones de Santo Domingo y Machala, en la provincia de El Oro. Reimberg utilizó su cuenta en la red social X para exponer a los aprehendidos. “Aprehendidos durante toque de queda en Machala y Santo Domingo de los Tsáchilas. Operatividad Guayas”, señaló el ministro de Estado.

Junto a ese mensaje publicó videos y fotografías de los detenidos, aunque sin precisar el número de infractores durante la primera jornada. En las imágenes se observa a varios ciudadanos puestos a órdenes de la Policía Nacional.

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Una de las fotografías, por ejemplo, muestra el decomiso de drogas. También aparece un grupo de personas esposadas y registros de una detención en las afueras de una vivienda, en la que participan policías motorizados.

El Ministerio del Interior informó que, hasta las 07:00 de este 16 de marzo de 2026, las autoridades aún recopilaban información de las cuatro provincias donde se aplica la restricción al derecho a la libre movilidad, en el marco del estado de excepción.

75.000 miembros de Policía y FF.AA. desplegados

Una vez iniciado el toque de queda, poco después de las 23:00 del 15 de marzo de 2026, los ministros del Interior, John Reimberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, anunciaron que en las cuatro provincias se realizarían megaoperativos.

“75.000 miembros de las fuerzas del orden estarán desplegados ejecutando operativos simultáneos con Inteligencia, control territorial y acciones focalizadas contra las estructura criminales”, manifestó Reimberg.

Por su parte, Loffredo explicó que las operaciones son de alta complejidad, con presencia coordinada en tierra, aire y mar. El objetivo, dijo, es recuperar progresivamente los espacios tomados por las mafias.

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