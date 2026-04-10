Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Impacto: El presidente de Colombia Gustavo Petro calificó como una "monstruosidad" el alza de la tasa de seguridad en Ecuador y anunció el retiro de Colombia de la Comunidad Andina.



Economía: El presidente Daniel Noboa subió los aranceles al 100 % mediante una tasa de seguridad para las importaciones.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como una “monstruosidad” el anuncio de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, de elevar los aranceles al 100 %. A través de sus canales oficiales, el jefe de Estado colombiano aseguró que esta decisión representa el final del Pacto Andino para su país y adelantó un giro estratégico en su política exterior para abandonar la Comunidad Andina (CAN) en favor de otros bloques regionales.

La decisión de elevar al 100 % la "tasa de control de seguridad" para las mercancías colombianas. Esta medida, justificada por Quito como una herramienta para financiar la guerra contra el narcotráfico, provocó una respuesta inmediata de Bogotá. El jefe de Estado colombiano aseguró que este gravamen representa el fin de la integración andina y adelantó un giro en su política exterior.

El fin de la alianza andina

Petro fue enfático al señalar que, tras la postura adoptada por el Gobierno de Ecuador, Colombia carece de incentivos para permanecer en la alianza comercial que une a las naciones de la región desde hace décadas. Según el mandatario, la imposición de estas barreras económicas rompe los principios de integración que sostienen el bloque. "Nada hacemos ya allí", sentenció el presidente tras conocer las restricciones que afectarán directamente el intercambio de bienes entre ambos países.

Nueva ruta hacia el Mercosur

Ante la ruptura de las relaciones comerciales fluidas con Ecuador, el Ejecutivo colombiano instruyó a la Cancillería para que inicie las gestiones pertinentes hacia el Mercosur. El objetivo de Petro es que Colombia pase a ser un socio pleno de este mercado. Esta maniobra busca blindar la economía colombiana frente a las decisiones de sus vecinos andinos y encontrar nuevos aliados que permitan la circulación de productos sin las trabas impuestas por la administración de Noboa.