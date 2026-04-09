Ecuador sube al 100% arancel a importaciones de Colombia y escala tensión comercial

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

Ecuador elevará al 100% la tasa de seguridad aplicada a las importaciones provenientes de Colombia desde el 1 de mayo de 2026, según informó el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) en un comunicado.

La decisión duplica el recargo vigente —que estaba en 50%— y, de acuerdo con la entidad, responde a la falta de acciones “concretas y efectivas” en materia de seguridad fronteriza.

El Gobierno sostiene que la medida se adopta en el marco de la defensa de la soberanía nacional y busca enfrentar amenazas como el narcotráfico en la zona limítrofe, bajo un principio de corresponsabilidad entre ambos países.

Un conflicto en escala

El anuncio llega tras una nueva escalada diplomática registrada el 7 de abril. Ese día, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la situación del exvicepresidente Jorge Glas, lo que fue interpretado por el Gobierno ecuatoriano como una injerencia en asuntos internos.

En respuesta, Ecuador envió una nota de protesta formal y llamó a consultas a su embajador en Bogotá. La canciller Gabriela Sommerfeld sostuvo que el país está en la obligación de defender su soberanía y su dignidad, en un contexto en el que la relación con Colombia se ha vuelto más tensa.

Este episodio se suma a fricciones previas vinculadas a la seguridad en la frontera norte. El Gobierno ecuatoriano ha insistido en que no puede existir una relación comercial normal mientras no haya resultados concretos en el control de actividades ilícitas, como el narcotráfico.

En ese marco, la política comercial se ha alineado con las prioridades de seguridad. El incremento del arancel se presenta como una medida soberana frente a lo que el Ejecutivo considera una falta de cooperación efectiva del lado colombiano.

La decisión también se produce en un momento en que el comercio bilateral ya muestra señales de debilitamiento. En las últimas semanas, el flujo de mercancías en la frontera ha disminuido, con impacto directo en transportistas, comerciantes y servicios logísticos.

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