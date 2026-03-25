Reunión CAN en Lima: así llegan Ecuador y Colombia tras dos meses de guerra comercial

Pérdidas de $340 millones, 600.000 empleos en riesgo y una frontera donde el comercio cayó un 90 %. Ese es el escenario

Ecuador y Colombia se reunirán en Lima para intentar bajar la tensión comercial

Ecuador y Colombia llegan este 25 y 26 de marzo a la sede de la Comunidad Andina (CAN), en Lima, con la peor crisis comercial bilateral en una década.

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Las delegaciones estarán encabezadas por los viceministros de Relaciones Exteriores de ambos países. La Secretaría General de la CAN facilita el encuentro para intentar bajar las tensiones y llegar a un acuerdo.

Daniel Legarda, exministro de Producción, advierte que al tratarse de viceministros y no de cancilleres ni presidentes, la capacidad de tomar decisiones tiene un techo. "El mejor escenario sería una resolución inmediata, pero es poco probable", explica.

Lo esperable, agrega, es una hoja de ruta con plazos y compromisos que apunten a desescalar el conflicto.

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Mientras tanto, en Rumichaca, el panorama es desolador. La Asociación de Camioneros de Colombia (ACC) mantiene cerrado el puente fronterizo como protesta contra los aranceles, sin plazo definido.

Entre Tulcán e Ipiales —donde circulaban $5,5 millones diarios— el comercio formal se ha desplomado en un 90 %. Lo que empezó como una tasa del 30 % a las importaciones colombianas escaló a aranceles cruzados del 50 %, suspensión de electricidad, un alza de hasta el 900 % en la tarifa del crudo por el SOTE y demandas ante la CAN.

El contrabando, mientras tanto, se expande por más de 70 pasos clandestinos a lo largo de 600 kilómetros de frontera.

¿Cuánto ha caído el comercio bilateral?



El golpe ya se refleja en cifras. Según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), las importaciones en Tulcán cayeron en febrero a $30,63 millones, frente a $92,22 millones en el mismo mes de 2025: una contracción del 66,8 %. Las declaraciones aduaneras bajaron de 1.996 a 684.

El dato se agrava al considerar que en enero —antes de la tasa— habían crecido 48,4 % por acopio preventivo. El giro fue abrupto: la caída intermensual alcanzó el 78,6 %.

Con el arancel del 50 %, el costo tributario efectivo llega al 57,5 % del valor de la mercancía al sumar el IVA: importar desde Colombia es inviable. Del otro lado, los camiones con exportaciones hacia Ecuador pasaron de 3.069 en marzo de 2025 a 432 en 2026, según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y el valor exportado se redujo de $106 millones a $17 millones.

La Cámara Colombo Ecuatoriana de Industria, Comercio e Integración (Camecol) calcula pérdidas acumuladas de $340 millones al 18 de marzo, a un ritmo de $8 millones diarios.

Según el informe de Camecol, son 2.667 empresas colombianas afectadas —el 80 % medianas y pequeñas— que exportan a Ecuador calzado, textiles, químicos, y cosméticos.

En Ecuador, la Cámara de Industrias y de la Producción (CIP) advierte otro efecto: por cada dólar recaudado con la tasa, se pierden seis en importaciones formales. El impacto, estima el gremio, equivale a un punto del PIB, con 2.000 empresas afectadas y 200.000 empleos en riesgo.

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¿La balanza comercial positiva de Ecuador es real?



El Gobierno sostiene que la balanza comercial se volvió positiva y que la medida impulsa la producción nacional. Freddy Cevallos, presidente de Camecol, discrepa: "De los $1.900 millones que compramos a Colombia, el 70 % se deteriora; de los $900 que vendemos, más del 50 % ya se redujo". Para Cevallos, el dato de una balanza positiva no refleja una mejora real: se construye sobre la destrucción del comercio, no sobre una mayor competitividad.

Legarda aporta un dato que dimensiona la asimetría: las exportaciones de Ecuador a Colombia representan el 0,7 % del PIB ecuatoriano, mientras que las de Colombia a Ecuador pesan el 0,4 % del PIB colombiano. "Relativamente hablando, para Ecuador este mercado es más importante que para Colombia", dice.

¿Qué dicen los empresarios colombianos sobre la crisis?



Desde Colombia, Olivia Diezgranados, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana, pone el foco en la señal de fondo. "

El problema mayor no es si las empresas vuelven a comerciar —claro que lo harán—; es el mensaje al mundo de que no somos países fiables para invertir", advierte.

Ecuador recibió $832 millones en inversión extranjera directa en 2024, una de las cifras más bajas de la región. "

¿Con estas medidas, quién va a querer venir?", pregunta. Para Diezgranados, lo que se destruye no es solo comercio: son 60 años de mercado construido.

"Vender significa confianza, marca, competitividad. Eso no se construye de un día para otro", dice. Los funcionarios que proponen buscar otros destinos, agrega, "jamás han pagado una nómina".

El impacto ya se palpa en la frontera de los dos lados. En Nariño, el 82,1 % de los transportistas depende en más de la mitad de sus ingresos del mercado ecuatoriano, según el Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera. El 64,2 % de las firmas transportadoras ya redujo su planta laboral. De 1.800 empleos directos en la zona, 1.000 están en vacaciones forzadas o en riesgo de despido; otros 4.600 indirectos penden de un hilo. El 100 % de los depósitos aduaneros reporta caídas superiores al 90 %, según datos recogidos por Camecol.

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Del lado ecuatoriano, Carchi tiene la mayor informalidad laboral del país: 63 % según el INEC. Entre ambas fronteras, Diezgranados estima casi 400.000 empleos comprometidos en Colombia.

Legarda, desde Ecuador, advierte que los efectos de corto plazo pueden volverse permanentes: las empresas que buscan proveedores en China o Brasil no van a regresar solo porque se firme un acuerdo.

¿Hay salida a la guerra arancelaria Ecuador-Colombia?



Todas las voces coinciden en el diagnóstico. No en la salida. Cevallos descarta cualquier solución gradual: bajar la tasa del 50 % al 30 % no sirve, dice, porque un comercio que ya colapsó no se revive a medias. Legarda pide que se separen comercio y seguridad antes de que sea tarde. Abel de Fina es más frío: cree que ninguno de los dos gobiernos tiene incentivos reales para ceder. En Ipiales, 20 camiones con útiles escolares llevan ocho días varados. En la Costa ecuatoriana, las clases están por comenzar.

Detalles

Antes de la crisis, la relación bilateral movilizaba 500.000 toneladas anuales de mercancías por vía terrestre, en más de 25.000 viajes de carga internacional.

En 2025, Colombia exportó $3.011 millones a Ecuador e importó $2.481 millones, según datos del Banco Mundial.

En Tulcán, los 18 agentes de aduana procesaron en febrero apenas 282 declaraciones, frente a 1.045 del año anterior. Cada uno mantiene pólizas de $150.000 ante el SENAE y aportes al IESS: costos fijos que no bajan sin operaciones.

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