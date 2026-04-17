Aportes al IESS y Secap: qué cambia con el nuevo proyecto de ley del Gobierno

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Gobierno nacional alista un nuevo proyecto de ley que plantea redirigir el 0,5 % de las contribuciones al IESS hacia el Secap.

El proyecto se enmarca en el plan Compromiso por el Empleo, que contempla capacitaciones a jóvenes para que ingresen al mercado laboral.

Harold Burbano, ministro de Trabajo, señaló que el presupuesto del IESS "jamás se tocará".

El Gobierno nacional alista un nuevo proyecto de ley que plantea redirigir el 0,5 % de las contribuciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) hacia el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap).

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Según Harold Burbano, ministro de Trabajo, este mecanismo permitiría devolverle autonomía financiera a la institución y garantizar recursos estables para programas de formación.

La intención, explicó el funcionario, es que el Estado asuma un rol más activo en la preparación de la fuerza laboral, especialmente de los jóvenes que enfrentan dificultades para acceder a su primer empleo.

El proyecto de ley se enmarca en el programa Compromiso por el Empleo, un plan del Gobierno con el que se prevé ofrecer capacitación gratuita y de corta duración a jóvenes.

Compromiso por el Empleo: ¿cuál es el objetivo?

La meta, en el primer año, es ingresar a 90.000 jóvenes a cursos que van desde tres semanas hasta tres meses, enfocados en áreas como programación web, marketing digital o emprendimiento.

Las competencias adquiridas serán registradas en la Senescyt, lo que permitiría a los participantes validar su formación al momento de buscar trabajo.

El modelo contempla la participación de institutos y operadores privados certificados, para ampliar la cobertura y diversificar la oferta educativa.

El Gobierno sostiene que el redireccionamiento de este porcentaje no afectará la sostenibilidad del sistema de seguridad social. “El presupuesto del IESS jamás se tocará”, aseguró Burbano el 31 de marzo en Cuenca.

Según el funcionario, la medida permitirá financiar la capacitación técnica sin depender exclusivamente del presupuesto general del Estado.