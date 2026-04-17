Tesoros del Monasterio de Santa Clara se exhiben por primera vez en Quito
La muestra Un viaje interior revela piezas inéditas del claustro capitalino en el Museo Casa del Alabado.
Durante siglos, muchas de las piezas que hoy conforman Un viaje interior permanecieron en silencio, resguardadas tras los muros del Monasterio de Santa Clara. Ahora, por primera vez, ese universo íntimo se abre al público en una exposición que propone mirar de cerca una historia que ha transcurrido, en gran medida, puertas adentro.
Entretenimiento
Las obras de Leonor Jurado plasman la fragilidad de la vida en la exposición Memento Mori
Mariella Toranzos
La muestra se presenta en el Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado, en el Centro Histórico de Quito, como parte del cierre de la conmemoración por sus 15 años.
Fundado en 1596, el Monasterio de Santa Clara ha sido un espacio de vida contemplativa, pero también de creación. La exposición recorre ese mundo desde distintos ángulos: la espiritualidad, el trabajo cotidiano y las formas artísticas desarrolladas en la clausura.
Un nutrido recorrido
Entre las piezas expuestas hay documentos fundacionales, manuscritos inéditos, textiles litúrgicos y obras de arte que han sido preservadas durante generaciones. También se incluye música compuesta en el propio monasterio a inicios del siglo XVIII, un registro sonoro que permite imaginar la vida dentro del claustro desde otra sensibilidad.
Quito
Feria del Libro Cumandá 2026 llega a Quito con 17 actividades gratuitas
IVONNE MANTILLA
La curaduría, a cargo de Lucía Durán junto con las hermanas del monasterio y el equipo del museo, propone un recorrido dividido en seis salas.
Un viaje interior. Tesoros del Monasterio de Santa Clara de Quito puede visitarse en el Museo Casa del Alabado. La muestra se complementa con recorridos guiados los martes, jueves y sábados, en dos horarios: 10:00 y 15:00. Cada visita tiene una duración aproximada de 45 minutos, con cupo limitado para 14 personas. El costo del recorrido es de $ 8.