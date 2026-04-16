Las obras de Leonor Jurado plasman la fragilidad de la vida en la exposición Memento Mori

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

Hay imágenes que parecen sostenerse apenas un instante antes de deshacerse. En Memento Mori, la artista quiteña Leonor Jurado trabaja justamente en ese borde: el momento en que algo deja de ser lo que era, pero todavía no desaparece del todo. Su nueva exposición abre una mirada íntima sobre la fragilidad de la vida.

La muestra, que se inaugura este 22 de abril en N24 Galería de Arte, en Quito, se inscribe en una tradición que mira lo transitorio como una forma de conocimiento. La referencia al barroco no es decorativa: conecta con la idea de la alegoría, esa construcción visual que, como planteaba el filósofo Walter Benjamin, nunca fija una verdad definitiva, sino que la deja aparecer y desvanecerse una y otra vez.

En ese juego de apariciones, las plantas ocupan un lugar central. No son organismos vivos en plenitud, sino restos, fragmentos, huellas de algo que ya no está. Convertidas en pequeñas ruinas, funcionan como recordatorios de lo efímero, como esos memento mori que, más que hablar de la muerte, insisten en la conciencia de estar vivos.

Repensar lo efímero

El dorado que atraviesa varias de las piezas podría sugerir exceso o solemnidad, pero aquí actúa de otra manera. Es un brillo fugaz, que no se impone, sino que acompaña. Ilumina por momentos esas formas vegetales en deterioro y subraya su carácter transitorio, como si cada destello contuviera una historia mínima a punto de desaparecer.

Leonor Jurado ha construido su trayectoria entre Ecuador y Estados Unidos, donde reside desde finales de los años noventa. Su trabajo explora el objeto fotográfico desde materiales y procesos alternativos, con un interés constante en la precariedad y la vulnerabilidad, tanto del cuerpo como de la naturaleza. Además de su práctica artística, se desempeña como docente y ha expuesto en distintos espacios de ambos países.

Memento Mori podrá visitarse hasta el 15 de mayo en el espacio cultural, ubicado en Galavis e Isabel La Católica. La entrada es libre. El espacio atiende de martes asábado.