Encuentro de Guitarras en Quito: agenda de conciertos y sedes gratuitas

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

El Encuentro de Guitarras 2026 se prepara para convertir a Quito en el epicentro de la música de cuerdas del 22 al 25 de abril, con una programación que reúne conciertos, conferencias, talleres y masterclass con destacados guitarristas nacionales e internacionales.

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Este evento se consolida como un espacio de formación, intercambio cultural y celebración artística que conecta a Ecuador con Latinoamérica a través de la guitarra.

Durante cuatro días, la guitarra será la gran protagonista, narrando historias sin palabras y demostrando su enorme versatilidad en escenarios emblemáticos de la ciudad.

Un encuentro internacional de guitarra en Ecuador

El Encuentro de Guitarras 2026 no es solo una serie de conciertos: es una experiencia educativa y cultural que integra a músicos, estudiantes y público general en torno al aprendizaje y la creación musical.

Artistas invitados de Colombia, México y Ecuador compartirán escenario en actividades formativas y presentaciones en vivo, fortaleciendo el diálogo musical entre países.

Talleres y masterclass de guitarra

Los talleres y masterclass se realizarán en el Centro Cultural Mamacuchara, con cupos limitados para una experiencia cercana y personalizada.

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Miércoles 22 d e abril | 15:00

Taller grupal de técnica de la guitarra / Masterclass

Docente: Gustavo Niño

Lugar: Centro Cultural Mamacuchara

Cupos: 20 participantes (taller) / 3 cupos (masterclass)

Jueves 23 de abril | 15:00

Taller grupal de técnica de la guitarra / Masterclass

Docente: Christopher Avilez 🇲🇽

Lugar: Centro Cultural Mamacuchara

Cupos: 20 participantes (taller) / 3 cupos (masterclass)

Conferencias sobre guitarra y música latinoamericana

La programación académica incluye conferencias que exploran repertorios, pedagogía y tradiciones musicales.

Miércoles 22 de abril | 17:30

Chacarera y Zamba Argentina

Ponente: Juan Carlos Fierro 🇨🇴🇦🇷

Lugar: Centro Cultural Mamacuchara

Jueves 23 de abril | 17:30

La música tradicional colombiana llevada a la guitarra solista

Ponente: Gustavo Niño

Lugar: Centro de Arte Contemporáneo

Viernes 24 de abril | 15:00

La obra de Marcelo Beltrán como recurso en la pedagogía grupal

Ponente: Efraín Jaque 🇪🇨

Lugar: Centro Cultural Mamacuchara

Viernes 24 de abril | 17:30

La obra estudio como base de la formación instrumental

Ponente: Gustavo Niño

Lugar: Centro Cultural Mamacuchara

Conciertos del Encuentro de Guitarras 2026

La programación artística reúne ensambles y solistas en presentaciones abiertas al público con acceso mediante pases o entrada libre.

Miércoles 22 de abril | 19:00

Ensamble de Guitarras de Quito

Ensamble Zambrawer

En Cuerdas

Vitela Ensamble

Auditorio Raúl Garzón del Centro Cultural Mamacuchara

Jueves 23 de abril | 19:00

Gustavo Niño + Ensamble de Guitarras de Quito

Centro de Arte Contemporáneo

Acceso libre

Viernes 24 de abril | 19h00

Christopher Avilez + Ensamble de Guitarras de Quito

Auditorio Raúl Garzón del Centro Cultural Mamacuchara

Concierto de clausura | Sábado 25 de abril | 19:00

Un cierre magistral con grandes ensambles y orquesta invitada:

Christopher Avilez

Ensamble de Guitarras de Quito

Orquesta de Guitarras del Conservatorio Salvador Bustamante Celi de Loja

Director invitado: José Ángel Pérez Puentes

Teatro Capitol