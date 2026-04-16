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Encuentro de Guitarras en Quito: agenda de conciertos y sedes gratuitas
Encuentro de Guitarras 2026 en Quito: conciertos, masterclass y cultura musical del 22 al 25 de abril. Conoce los detalles en la nota
El Encuentro de Guitarras 2026 se prepara para convertir a Quito en el epicentro de la música de cuerdas del 22 al 25 de abril, con una programación que reúne conciertos, conferencias, talleres y masterclass con destacados guitarristas nacionales e internacionales.
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Este evento se consolida como un espacio de formación, intercambio cultural y celebración artística que conecta a Ecuador con Latinoamérica a través de la guitarra.
Durante cuatro días, la guitarra será la gran protagonista, narrando historias sin palabras y demostrando su enorme versatilidad en escenarios emblemáticos de la ciudad.
Ecuador
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IVONNE MANTILLA
Un encuentro internacional de guitarra en Ecuador
El Encuentro de Guitarras 2026 no es solo una serie de conciertos: es una experiencia educativa y cultural que integra a músicos, estudiantes y público general en torno al aprendizaje y la creación musical.
Artistas invitados de Colombia, México y Ecuador compartirán escenario en actividades formativas y presentaciones en vivo, fortaleciendo el diálogo musical entre países.
Talleres y masterclass de guitarra
Los talleres y masterclass se realizarán en el Centro Cultural Mamacuchara, con cupos limitados para una experiencia cercana y personalizada.
Quito
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IVONNE MANTILLA
Miércoles 22 d e abril | 15:00
Taller grupal de técnica de la guitarra / Masterclass
- Docente: Gustavo Niño
- Lugar: Centro Cultural Mamacuchara
- Cupos: 20 participantes (taller) / 3 cupos (masterclass)
Jueves 23 de abril | 15:00
- Taller grupal de técnica de la guitarra / Masterclass
- Docente: Christopher Avilez 🇲🇽
- Lugar: Centro Cultural Mamacuchara
- Cupos: 20 participantes (taller) / 3 cupos (masterclass)
Conferencias sobre guitarra y música latinoamericana
La programación académica incluye conferencias que exploran repertorios, pedagogía y tradiciones musicales.
- Miércoles 22 de abril | 17:30
Chacarera y Zamba Argentina
Ponente: Juan Carlos Fierro 🇨🇴🇦🇷
Lugar: Centro Cultural Mamacuchara
- Jueves 23 de abril | 17:30
La música tradicional colombiana llevada a la guitarra solista
Ponente: Gustavo Niño
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo
- Viernes 24 de abril | 15:00
La obra de Marcelo Beltrán como recurso en la pedagogía grupal
Ponente: Efraín Jaque 🇪🇨
Lugar: Centro Cultural Mamacuchara
- Viernes 24 de abril | 17:30
La obra estudio como base de la formación instrumental
Ponente: Gustavo Niño
Lugar: Centro Cultural Mamacuchara
Conciertos del Encuentro de Guitarras 2026
La programación artística reúne ensambles y solistas en presentaciones abiertas al público con acceso mediante pases o entrada libre.
- Miércoles 22 de abril | 19:00
Ensamble de Guitarras de Quito
Ensamble Zambrawer
En Cuerdas
Vitela Ensamble
Auditorio Raúl Garzón del Centro Cultural Mamacuchara
- Jueves 23 de abril | 19:00
Gustavo Niño + Ensamble de Guitarras de Quito
Centro de Arte Contemporáneo
Acceso libre
- Viernes 24 de abril | 19h00
Christopher Avilez + Ensamble de Guitarras de Quito
Auditorio Raúl Garzón del Centro Cultural Mamacuchara
- Concierto de clausura | Sábado 25 de abril | 19:00
Un cierre magistral con grandes ensambles y orquesta invitada:
Christopher Avilez
Ensamble de Guitarras de Quito
Orquesta de Guitarras del Conservatorio Salvador Bustamante Celi de Loja
Director invitado: José Ángel Pérez Puentes
Teatro Capitol
- Encuentro de Guitarras 2026: cultura, formación y música en vivo