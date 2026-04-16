Feria del Libro Cumandá 2026 llega a Quito con 17 actividades gratuitas

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Quito se prepara para vivir una nueva edición de la IV Feria Independiente del Libro Cumandá 2026, un encuentro cultural que se desarrollará del jueves 23 al sábado 25 de abril de 2026 en las instalaciones del Parque Urbano Cumandá, ubicado en el centro de la capital.

Le invitamos a que lea: Tumbaco enfrenta escasez de agua y crece sin control

De acuerdo con información de la Secretaría de Cultura, el evento contará con 17 actividades culturales, consolidándose como un espacio alternativo para la promoción de la lectura, la creación artística y el intercambio de saberes.

Un encuentro con literatura, música y arte

La programación de la feria incluye conferencias magistrales, talleres formativos, presentaciones editoriales y actividades para niñas y niños, con una agenda diseñada para públicos diversos y de todas las edades.

El objetivo del evento es fortalecer los espacios culturales independientes en Quito y fomentar el acceso a experiencias artísticas gratuitas o de bajo costo en un entorno urbano accesible.

Programación destacada por días

Jueves 23 de abril: apertura con pensamiento, sonido y creación

La jornada inaugural ofrecerá una combinación de reflexión académica y experiencias creativas. Entre las actividades destacan:

Conferencia “El pasaje del corazón: Cosmología antigua egipcia”

Taller “Sound write” (composición musical)

Taller La Bola, autores del libro “Memoria y sonido”

Otras actividades enfocadas en escritura y experimentación sonora

Viernes 24 de abril: talleres de ilustración, magia y poesía

El segundo día estará enfocado en la creación literaria y visual:

Masterclass de magia en la Laguna de cristal

Taller de ilustración para cuentos infantiles

Taller de poesía en el Laboratorio de letras

Actividades complementarias de formación artística

Sábado 25 de abril: jornada familiar y actividades para niños

El cierre de la feria estará dedicado a la familia y al público infantil, con una programación más lúdica:

Cuentacuentos para niñas y niños

Presentaciones artísticas

Masterclass de pintura

Espacios de poesía y actividades creativas para toda la familia

¿Cómo acceder a la agenda completa?

La programación detallada, horarios y actualizaciones del evento pueden consultarse en el portal oficial: cultura.quito.gob.ec

Cancelación de la FILQ 2026 y cambios normativos

Este anuncio se da en un contexto particular para la gestión cultural en la capital. El pasado 25 de marzo de 2026, el Municipio de Quito informó que la Feria Internacional del Libro de Quito (FILQ) 2026 no se realizará.

Según explicó la Secretaría de Cultura, la cancelación está directamente relacionada con la entrada en vigencia de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que restringe el uso de recursos públicos para eventos culturales de gran escala.

La normativa vigente desde el 23 de febrero de 2026, en particular el artículo 198.2, redefine los criterios de inversión prioritaria de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y limita el financiamiento de actividades clasificadas como espectáculos culturales y sociales.

Aunque la FILQ contaba con una asignación aprobada de $ 416.262, su ejecución se volvió inviable debido a estas nuevas disposiciones legales, lo que obligó a replantear la agenda cultural del año.