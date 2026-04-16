Municipio de Guayaquil no entregará textos escolares en 2026: esta es la razón

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Tatiana Coronel explicó que el Municipio de Guayaquil no entregará textos escolares en 2026 porque el Sercop suspendió el proceso.

Anunció que se mantendrá la entrega de kits escolares, lentes y otras ayudas para estudiantes y padres de familia.

La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, explicó este jueves 16 de abril de 2026 por qué el Municipio no entregará textos escolares durante este periodo lectivo.

La funcionaria respondió a una consulta pública realizada por la concejala Ana Chóez durante la sesión del Concejo Cantonal de la mañana de este jueves.

Según Coronel, la razón principal es que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) suspendió el proceso relacionado con la adquisición de los textos escolares.

"La respuesta es sencilla: Sercop nos suspendió el proceso", afirmó Tatiana Coronel durante la sesión del Concejo Cantonal.

La alcaldesa subrogante agregó que esta no es la única contratación que ha sido suspendida y aseguró que ya han expuesto públicamente otros procesos detenidos.

Pese a la suspensión de los textos escolares, Coronel indicó que el Municipio, a través de la Dirección de Acción Social y Educación (DASE), sí mantendrá la entrega de kits escolares.

Además, la funcionaria señaló que también se entregarán lentes a jóvenes y anticipó que se anunciarán nuevas ayudas dirigidas a padres de familia.

"Desde la DASE se están entregando kits escolares, lentes a jóvenes y se vienen más ayudas para los padres de familia", sostuvo.

¿Qué ayudas mantendrá el Municipio de Guayaquil?

Aunque no habrá entrega de textos escolares en 2026, el Municipio de Guayaquil mantendrá otros programas de apoyo para estudiantes.

Entre ellos están los kits escolares, que incluyen útiles básicos para el regreso a clases, así como la entrega de lentes para jóvenes.

Las autoridades municipales no detallaron todavía cuáles serán las nuevas ayudas para padres de familia ni cuándo serán anunciadas.

Sin embargo, Coronel insistió en que el objetivo es aliviar el gasto que enfrentan los hogares durante el inicio del año escolar.

Arturo Escala, otro concejal, también pidió que se entreguen los procesos que se encuentran caídos en el Sercop.