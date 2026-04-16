operativo policial
Operativo policial en Playas: 11 personas detenidas por presunto delito de extorsión
Un operativo de la Policía Nacional en Posorja, cantón Playas, dejó 11 personas detenidas por presunta participación en delitos de extorsión y secuestro
La Policía Nacional ejecutó un operativo antidelicuencial en la parroquia Posorja, cantón Playas, provincia de Guayas, con el objetivo de desarticular estructuras criminales dedicadas a la extorsión y el secuestro. Como resultado, se logró la aprehensión de 11 ciudadanos presuntamente vinculados a estas actividades ilícitas.
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El operativo incluyó 25 allanamientos simultáneos en diferentes puntos de la zona, donde se encontraron armas de fuego, fusiles, municiones, dinamita, vehículos y motocicletas, además de chalecos y cascos balísticos, prendas tácticas y panfletos.
Evidencias incautadas en los allanamientos
Entre los indicios encontrados se destacan:
- 1 arma de fuego y 2 fusiles.
- 80 municiones y 2 dinamitas.
- 1 vehículo y 1 motocicleta.
- 9 teléfonos móviles.
- 3 cascos balísticos y 5 chalecos balísticos.
- 4 pares de botas tácticas, prendas de vestir tipo táctico y 2 pasamontañas.
- Varios panfletos con mensajes alusivos a actividades delictivas.
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#IMPORTANTE ||— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) April 16, 2026
APREHENDIMOS A 11 PERSONAS PRESUNTAMENTE VINCULADAS AL DELITO DE EXTORSIÓN EN #GUAYAS
Ejecutamos un operativo antidelicuencial enfocado en la desarticulación de estructuras delictivas dedicadas a los delitos de secuestro y extorsión.
Las intervenciones se… pic.twitter.com/kuMC4qPnRL
¿Cuál es la pena por extorsión en Ecuador?
El delito de extorsión está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador. Se considera extorsión cuando una persona obliga a otra, mediante amenazas o intimidación, a entregar bienes, dinero o realizar actos en contra de su voluntad.
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La pena establecida para este delito oscila entre 5 y 10 años de privación de libertad, dependiendo de la gravedad del caso y de los agravantes que puedan presentarse. En situaciones donde la extorsión se vincula con estructuras delictivas organizadas o se combina con otros delitos como secuestro, la sanción puede ser aún más severa.