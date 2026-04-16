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Operativo policial en Playas: 11 personas detenidas por presunto delito de extorsión

Un operativo de la Policía Nacional en Posorja, cantón Playas, dejó 11 personas detenidas por presunta participación en delitos de extorsión y secuestro

Imagen referencial - El operativo dejó 11 personas detenidas por presunta participación en delitos de extorsión y secuestro.

Imagen referencial - El operativo dejó 11 personas detenidas por presunta participación en delitos de extorsión y secuestro.CANVA

Nadia Larco Bravo
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Nadia Larco Bravo

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La Policía Nacional ejecutó un operativo antideli­cuencial en la parroquia Posorja, cantón Playas, provincia de Guayas, con el objetivo de desarticular estructuras criminales dedicadas a la extorsión y el secuestro. Como resultado, se logró la aprehensión de 11 ciudadanos presuntamente vinculados a estas actividades ilícitas.

El operativo incluyó 25 allanamientos simultáneos en diferentes puntos de la zona, donde se encontraron armas de fuego, fusiles, municiones, dinamita, vehículos y motocicletas, además de chalecos y cascos balísticos, prendas tácticas y panfletos. 

Evidencias incautadas en los allanamientos

Entre los indicios encontrados se destacan:

  • 1 arma de fuego y 2 fusiles.
  • 80 municiones y 2 dinamitas.
  • 1 vehículo y 1 motocicleta.
  • 9 teléfonos móviles.
  • 3 cascos balísticos y 5 chalecos balísticos.
  • 4 pares de botas tácticas, prendas de vestir tipo táctico y 2 pasamontañas.
  • Varios panfletos con mensajes alusivos a actividades delictivas.
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¿Cuál es la pena por extorsión en Ecuador?

El delito de extorsión está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador. Se considera extorsión cuando una persona obliga a otra, mediante amenazas o intimidación, a entregar bienes, dinero o realizar actos en contra de su voluntad.

La pena establecida para este delito oscila entre 5 y 10 años de privación de libertad, dependiendo de la gravedad del caso y de los agravantes que puedan presentarse. En situaciones donde la extorsión se vincula con estructuras delictivas organizadas o se combina con otros delitos como secuestro, la sanción puede ser aún más severa.

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