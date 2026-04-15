Quién es alias El Toro, el presunto operador de Los Lobos capturado en Posorja

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Capturan a alias El Toro, presunto miembro de Los Lobos, tras operativo militar en Posorja, Guayas.

Días después de la caída de 'Pan Quemado', autoridades detienen a operador clave para debilitar a Los Lobos

Posorja vuelve al foco: zona estratégica donde el crimen organizado disputa rutas y control territorial.

De acuerdo con datos preliminares, alias El Toro sería un colaborador directo y hombre de confianza de alias Pan Quemado, señalado por las autoridades como uno de los líderes operativos de Los Lobos.

Te puede interesar | Dos integrantes de Los Lobos son detenidos tras balacera en el centro de Quito

La cercanía entre ambos lo ubicaría dentro del anillo de mando de esta organización criminal, involucrada en actividades como el narcotráfico, la extorsión y la disputa violenta de territorios en varias provincias del país.

Captura de 'Pan Quemado' y traslado a El Encuentro

Alias Pan Quemado fue capturado semanas atrás en una operación de seguridad y posteriormente trasladado a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena. Este centro penitenciario alberga a internos catalogados como de alta peligrosidad y con liderazgo dentro de organizaciones criminales.

El traslado busca reducir la capacidad de coordinación y mando de cabecillas del crimen organizado desde los centros de privación de libertad.

Días después de la caída de 'Pan Quemado', autoridades detienen a operador clave para debilitar a Los LobosCortesía

Posorja, un punto estratégico en el mapa del crimen

La parroquia rural de Posorja ha sido identificada en diversos informes de seguridad como una zona de interés estratégico para estructuras criminales, debido a su ubicación en el Golfo de Guayaquil y su cercanía a áreas portuarias.

Sigue leyendo | Quién es alias Huevo, el presunto cabecilla de Los Lobos en Los Ríos

Expertos señalan que estos territorios son disputados por bandas como Los Lobos para el control de rutas marítimas utilizadas en el tráfico de drogas y otras economías ilegales, lo que ha contribuido al aumento de la violencia en la zona.

Las autoridades consideran que la captura de alias “El Toro”, sumada a la detención de “Pan Quemado”, representa un golpe a la cadena de mando de Los Lobos.

Alias El Toro fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales competentes, quienes deberán definir su situación jurídica en los próximos días.