Quién es alias Huevo, el presunto cabecilla de Los Lobos en Los Ríos

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Operativo militar capturó hoy en Quevedo a alias Huevo, presunto líder de Los Lobos por extorsión.



Durante Limpieza Total 2 incautaron marihuana en Playa Grande; caída afecta finanzas de Los Lobos.



Sospechoso y pruebas quedaron hoy a órdenes de la Policía para proceso judicial en Quevedo.





Un hombre identificado como alias Huevo, señalado como objetivo criminal prioritario y presunto integrante del Grupo Armado Organizado (GAO) Los Lobos, fue detenido durante un operativo militar ejecutado en el sector Playa Grande, en el cantón Quevedo.

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La captura se produjo en el marco de la operación denominada 'Limpieza Total 2', que incluyó labores previas de inteligencia militar y seguimiento, realizadas en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, según información oficial. El procedimiento consistió en un allanamiento a un inmueble donde se encontraba el sospechoso.

De acuerdo con los reportes de las Fuerzas Armadas, el detenido sería el presunto líder de Los Lobos en esta zona de la provincia de Los Ríos. Las autoridades lo vinculan con varios hechos violentos, entre ellos el ataque registrado en el sector La Venus, además de actividades relacionadas con sicariato, extorsiones y tráfico de drogas. Estas versiones forman parte de las indagaciones en curso.

Durante el operativo también se incautaron 400 gramos de marihuana.Cortesía

Droga incautada en el operativo

Durante el operativo también se incautaron 400 gramos de marihuana, sustancia que, según las autoridades, estaría destinada a la comercialización local. La droga fue levantada como evidencia y fue incluida en el parte entregado a las autoridades competentes.

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Tras su detención, el sospechoso y los indicios recabados fueron puestos a órdenes de la Policía Nacional, que asumió el procedimiento para el desarrollo del proceso judicial correspondiente. Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado sobre una formulación de cargos ni sobre medidas cautelares dictadas en su contra.

La intervención se da en un contexto de incremento de la violencia y la presencia de grupos criminales en varios cantones de la provincia, donde las autoridades buscan recuperar el control territorial y reducir delitos asociados al crimen organizado. Mientras avanzan las investigaciones, el caso queda ahora en manos del sistema judicial.