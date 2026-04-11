Mushuc Runa vs Manta EN VIVO hoy: puntos vitales en juego en Echaleche

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Mushuc Runa necesita sumar en Echaleche para salir de la zona baja y recuperar confianza.





Manta FC llega como colista y obligado a puntuar para no quedarse rezagado en la tabla.







Los puntos en juego pueden ser decisivos para alejarse del riesgo de disputar la fase por la permanencia en la LigaPro.

Mushuc Runa vuelve a jugar en casa por la fecha 8 de la LigaPro, cuando reciba desde las 14:00 a Manta FC en el estadio de Echaleche, en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos equipos en el torneo.

El conjunto del ‘Ponchito’ llega con 7 puntos en la tabla y con la presión de mejorar su rendimiento. En sus últimos cinco encuentros apenas ha conseguido una victoria, un registro que lo mantiene en la parte baja y que obliga a sumar de manera urgente, sobre todo jugando como local.

En vivo Mushuc Runa vs Manta FC

Por su parte, Manta FC atraviesa un panorama aún más complicado. El cuadro atunero es último en la clasificación con solo 4 unidades, reflejando un inicio de temporada muy irregular. En sus últimos cinco compromisos también registra una sola victoria, situación que lo mantiene comprometido en la lucha por salir del fondo.

Alineaciones de Mushuc Runa y Manta FC

El partido en Echaleche se presenta como un enfrentamiento directo entre equipos necesitados de resultados. Los puntos en disputa pueden ser determinantes para evitar caer en la zona del hexagonal por la permanencia, una instancia que nadie quiere disputar en la recta final del campeonato.