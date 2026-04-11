César Farías explota: "no vine aquí a robar" y denuncia xenofobia tras triunfo de Barcelona SC

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Farías denunció insultos xenófobos desde las gradas tras la victoria ante Leones.





El DT defendió su nacionalidad y rechazó ataques contra su familia.





La polémica surge antes del viaje de Barcelona SC a Buenos Aires para enfrentar a Boca Juniors.

El entrenador de Barcelona SC, el venezolano César Farías, no ocultó su molestia luego de la victoria 2-1 ante Leones, pero su enojo no estuvo relacionado con el resultado, sino con los insultos que recibió desde las gradas, donde algunos hinchas se metieron con su familia y su nacionalidad.

Las declaraciones del técnico se dieron en horas previas al viaje del equipo hacia Buenos Aires, donde el Ídolo se medirá ante Boca Juniors el martes 14 por la Copa Libertadores. Farías denunció que lo ocurrido no es un hecho aislado, pues ya había vivido una situación similar en el partido ante Cruzeiro.

Jugadores de Barcelona SC y Leones FC analizan una decisión arbitral durante el partido de la fecha 8 de la LigaPro en el estadio Monumental.Miguel Canales Leon

Pide respeto para su familia

“Hay cosas que yo no permito en la vida: una, que se metan con mi mamá; otra, que me toquen a una hija; y tres, mi nacionalidad”, expresó el estratega, visiblemente incómodo por lo sucedido.

El momento más contundente llegó cuando defendió su presencia en el país y su trabajo profesional. “Yo no vine aquí a robar, yo no entré por la frontera. Yo vine a traer una transferencia metodológica a un país que estimo, quiero y que es respetado; en el cual he triunfado, en el que no me ha ido tan bien, pero en el que soy respetado y en el que tengo muchos amigos”.

Jhonny Quiñónez hizo el gol salvador de Barcelona en el Monumental.Miguel Canales Leon

Farías también aseguró que mantiene una postura respetuosa, pero que no tolerará agresiones verbales. “Soy respetuoso de la gente mayor, no de cualquier muchacho que cree que porque paga una entrada puede decir lo que quiera o que me esté llamando ‘venezolano de mierda’. Podré ser un mal entrenador, y por eso no me han visto peleando con la gente”.

El entrenador insistió en que estos hechos se han repetido y que no piensa normalizarlos. “Ya pasó en el partido anterior y en este vuelve. No lo acepto. Soy un hombre respetuoso y considero que somos pueblos hermanos, así lo prueba la historia. Pero no me siento bien con eso y tengo el derecho de revirarme, porque vengan a menospreciarme por mi nacionalidad. No lo permito”.