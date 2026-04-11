Tabla de posiciones de LigaPro tras la victoria de Barcelona SC 2-1 ante Leones

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Barcelona SC mostró carácter cuando el partido se complicó con el empate de Leones del Norte.



El cuadro amarillo apostó por atacar de forma permanente, generando varias aproximaciones que terminaron inclinando el resultado a su favor.

La victoria permite a Barcelona SC seguir muy cerca del liderato de la LigaPro.

Barcelona SC sacó adelante un partido complicado y derrotó 2-1 a Leones del Norte en un duelo que exigió concentración hasta el último minuto. El equipo amarillo encontró en la paciencia y la contundencia las claves para sumar tres puntos que lo mantienen en la lucha directa por el liderato de la LigaPro.

Desde el inicio, el conjunto torero intentó imponer condiciones con posesión de balón y presión alta. Esa insistencia dio resultados cuando logró abrir el marcador, generando tranquilidad momentánea en su juego. Sin embargo, Leones del Norte no bajó los brazos y encontró el empate tras aprovechar un descuido defensivo que volvió a encender la incertidumbre en el partido.

Tabla de posiciones de LigaPro

En el segundo tiempo, Barcelona SC mantuvo la intensidad y buscó con insistencia el tanto de la ventaja. El premio llegó en la recta final, cuando logró concretar el gol que selló el 2-1 definitivo y desató la celebración de sus hinchas.

Con esta victoria, Barcelona SC se coloca en el segundo lugar de la tabla y queda a solo un punto del liderato, consolidándose como uno de los equipos más regulares del campeonato. Mientras tanto, Leones del Norte permanece en la zona baja y deberá reaccionar en las próximas fechas si quiere mejorar su posición en la LigaPro.

Los goleadores de LigaPro