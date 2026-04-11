¿Dónde ver EN VIVO FC Barcelona vs Espanyol HOY? Hora, canales y alineaciones del partido de LaLiga

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes saber FC Barcelona y Espanyol se enfrentan este sábado 11 de abril por el liderato de LaLiga.



El líder busca ampliar su ventaja ante un Espanyol que acumula 13 jornadas sin ganar.



Duelo clave en el Spotify Camp Nou: el Barça defiende su distancia frente al Real Madrid.

Este sábado 11 de abril, el fútbol se detiene en la Ciudad Condal. El Spotify Camp Nou abre sus puertas para una edición más del derbi entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol, un duelo correspondiente a la jornada 31 de LaLiga 2025-26 que llega cargado de urgencias opuestas y una tensión histórica que trasciende la tabla de posiciones.

Lea también: Barcelona SC volvió al triunfo ante Leones FC: Así fue la victoria en el Monumental

FC Barcelona (1° - 76 puntos): Los dirigidos por Hansi Flick llegan en una posición de privilegio. Con 76 unidades, mantienen una distancia de seguridad frente a su escolta, el Real Madrid. Tras un ritmo demoledor de 25 victorias en 30 partidos, el conjunto azulgrana busca un triunfo que les permita empezar a "tocar" el trofeo de liga.

Pese a la ventaja en puntos, el técnico alemán ha sido claro: "Es un derbi y quiero ganarlo". La rotación de plantilla será mínima, pues el liderato no admite distracciones.

FC Barcelona recibe a Atlético de Madrid en la id de la Champions League.CORTESIA

Espanyol (10° - 38 puntos): El conjunto "perico" navega en la mitad de la tabla, pero llega herido. Atraviesan una racha complicada de 13 jornadas sin ganar, la peor secuencia desde 2009. Sin embargo, para el Espanyol no hay mejor escenario que un derbi para romper la mala dinámica y dar un golpe sobre la mesa ante su eterno rival.

Como dato histórico resalta que el Espanyol ha encajado goles en el 94% de sus visitas al feudo azulgrana. Romper esa estadística será la prioridad absoluta para la defensa blanquiazul.

Alineaciones posibles de FC Barcelona y Espanyol

• FC Barcelona: Joan Garcia; Jules Koundé, João Cancelo, Pau Cubarsí, Ronald Araújo; Marc Bernal, Eric García, Pedri; Dani Olmo, Marcus Rashford, Lamine Yamal.

• Espanyol: Marko Dmitrović; José Salinas, Leandro Cabrera, Fernando Calero Villa, Miguel Ángel Rubio Lestán; Tyrhys Dolan, Pol Lozano, Urko González de Zárate, Cyril Ngonge; Roberto Fernández Jaén, Roberto Fernández Jaén.

FC Barcelona vs Espanyol: Hora del partido y dónde ver EN VIVO

El compromiso entre equipos catalanes, que se disputará desde las 11:30 (hora de Ecuador), se podrá disfrutar por toda la hinchada futbolera en la transmisión de DSports y su plataforma digital de DGO.