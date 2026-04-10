FC Barcelona virtual campeón de LaLiga, tras la diferencia con Real Madrid: ¿Llegarán al Clásico?

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes saber Barça lidera con seis puntos de ventaja y un partido menos tras el empate del Madrid.



Hansi Flick busca sentenciar LaLiga ante el Espanyol y en el Clásico frente al Real Madrid.



El equipo de Arbeloa queda sin margen de error y obligado a ganar todo para evitar el alirón.

LaLiga de España entra en su recta final y el aroma a campeonato ya se percibe en las Ramblas. El panorama para el FC Barcelona no podría ser más idílico: tras el reciente traspié del Real Madrid frente al Girona, los dirigidos por Hansi Flick se han consolidado en la cima con una ventaja de seis puntos y, lo que es más determinante, un partido pendiente por disputar.

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A continuación, analizamos las claves que sitúan al conjunto azulgrana a un paso de la gloria.

El Barça: Dueño absoluto de su destino

La solvencia mostrada por el bloque de Flick le permite encarar el calendario con un "colchón" de seguridad envidiable. Si bien el camino restante incluye paradas de alta tensión, la hoja de ruta está clara:

Próximos retos: El derbi catalán ante el Espanyol y las visitas siempre hostiles a Getafe y Pamplona.

El derbi catalán ante el Espanyol y las visitas siempre hostiles a Getafe y Pamplona. El Clásico en el horizonte: El enfrentamiento directo contra el Madrid se perfila como el escenario ideal para que el Barça dicte la sentencia definitiva al campeonato. Se miden el 10 de mayo.

El enfrentamiento directo contra el Madrid se perfila como el escenario ideal para que el Barça dicte la sentencia definitiva al campeonato. Se miden el 10 de mayo. La clave: Mantener la regularidad actual. Con esta distancia, el equipo se permite el lujo de gestionar esfuerzos y minimizar la presión en el tramo decisivo.

El Real Madrid: Sin margen de error bajo el mando de Arbeloa

En la acera opuesta, la situación es diametralmente opuesta. El equipo de Álvaro Arbeloa ha agotado sus vidas extra y ya no depende de sí mismo. La matemática es cruel para los blancos: están obligados a firmar un pleno de victorias y esperar múltiples tropiezos del eterno rival.

Con duelos de alta exigencia ante el Betis y el propio Clásico, el Madrid camina sobre el alambre. Cualquier fallo adicional supondría el adiós definitivo a sus aspiraciones ligueras.

Kylian Mbappé, delantero de Real Madrid, una temporada más con LaLIga de lejos.CORTESIA

Aunque el fútbol es especialista en romper pronósticos, la realidad estadística es aplastante. El Barcelona tiene el título en su mano y solo una debacle histórica podría arrebatarle un trofeo que parece tener destino azulgrana. El Madrid, por su parte, ya no busca una remontada épica, sino un auténtico milagro deportivo.

Comparativa de Real Madrid y FC Barcelona en LaLiga

Tabla de posiciones de LaLiga