Barcelona SC volvió al triunfo ante Leones FC: Así fue la victoria en el Monumental

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Una vez más casi se repite la historia en el Monumental, escenario que lució con más cemento que hinchas en las gradas. Barcelona y Jhonny Quiñónez aseguraron triunfo en su estadio contra el debutante de la Serie A, Leones FC, por la octava fecha de la LigaPro.

El "debemos mejorar" para asegurar los tres puntos en casa, dicho por futbolistas toreros tras la derrota (1-0) contra Cruzeiro en la Copa Libertadores el pasado martes, se efectivizó en el torneo local, pero con sufrimiento.

César Farías rota el equipo pensando en Boca Juniors

Con línea de cuatro en el bloque defensivo y cinco variantes en la nómina titular, se presentó al encuentro el equipo dirigido por César Farías, tomando en cuenta la doble competencia. El estratega preservó jugadores para el duelo del próximo martes ante Boca Juniors en Argentina.

Barcelona salió con predisposición en ataque desde el inicio. Y aunque no gozaba de precisión en los primeros instantes, era el dueño de la pelota y buscaba inaugurar el marcador con el protagonismo de Darío Benedetto, Héctor Villalba y Jandry Gómez. Inclusive, Tomás Martínez metió la que pudo ser gol, pero estaba en fuera de lugar.

Jandry Gómez abre el marcador y anota su primer gol en la LigaPro

Luego de intentos pocos claros o la oportuna respuesta del portero José Angulo, llegó el tanto esperado para los amarillos. En una rápida acción, donde el conjunto local recuperó el balón y aprovechó romper las líneas defensivas visitantes, Benedetto asistió a Gómez, quien corrió al carril central y remató potente con pierna izquierda para desatar el grito barcelonista al minuto 35.

Terminó la primera parte del encuentro con la supremacía del dueño de casa y con la alegría de Gómez, quien anotó su primer gol en el torneo. Aprovechó, hasta ese momento, la oportunidad de Farías.

Para el complemento, Leones saltó con la idea del empate. Y así lo logró al 35, cuando Elian Pepinos, con una efectiva pegada de tiro libre, se convirtió en el autor del tanto de la igualdad.

Farías mueve el banco con cuatro cambios para buscar el triunfo

Al minuto 65, con la urgencia de revertir el marcador, Farías dispuso cuatro cambios en el mismo momento: Luis Cano por Gómez, Miguel Parrales por Villalba, Jhonny Quiñónez por Martínez y Milton Céliz por Jefferson Intriago. Esta vez 'le jugaron' las variantes a Farías.

No obstante, recién fue en el 90'+4 que Quiñónez apareció como héroe. Se aprovechó de un rebote dejado por el guardameta Angulo, tras un tiro de larga distancia de Matías Lugo, convirtió el tanto de los tres puntos y alivio de su hinchada.

Barcelona ahora se enfoca en el duelo ante Boca Juniors por Copa Libertadores

Por poco se le escapa el partido en el Monumental a Barcelona. Hoy comenzará a preparar el enfrentamiento con Boca de visitante, con la premisa de sumar en la Copa Libertadores, pero en un escenario que empezó cuesta arriba.