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Evidencias incautadas durante el operativo “Golpe Letal” en Los Ríos, tras masacre en billar.Cortesía Ejército Ecuatoriano

Operativo “Golpe Letal” en Quinsaloma deja cuatro detenidos tras masacre en billar

Golpe al crimen organizado: capturan a sospechosos vinculados a ataque armado en Quinsaloma

Una contundente operación militar permitió la captura de cuatro presuntos implicados en el ataque armado registrado en un billar del recinto La Fortuna, en Quinsaloma, donde seis personas perdieron la vida la noche del sábado 28 de marzo de 2026.

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El Ejército Ecuatoriano confirmó este lunes 30 de marzo que la intervención, denominada “Golpe Letal”, se ejecutó de manera simultánea en los cantones Quinsaloma y Las Naves. Como resultado, fueron aprehendidas cuatro personas presuntamente vinculadas al grupo delictivo “Los Lobos”, una de las estructuras criminales más activas del país.

Decomiso de armas, drogas y vehículos robados

Durante el operativo, las fuerzas militares incautaron un importante arsenal y material logístico, entre ellos:

  • Fusiles tipo AR-15, Mosquetón y AM-15, además de una pistola 9 mm

  • Cargadores y municiones de distintos calibres

  • Cuatro motocicletas reportadas como robadas

  • Sustancias sujetas a fiscalización, como cocaína y marihuana

  • Equipos electrónicos (computadoras y teléfonos celulares)

  • Una balanza digital y otros accesorios
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Según información oficial, esta acción representa un golpe económico cercano a 80.000 dólares, debilitando directamente la capacidad operativa de la organización criminal.

Estructura delictiva y responsables

Las autoridades identificaron que la célula intervenida estaría liderada por un sujeto conocido como alias “Sargento”, encargado del suministro de armamento. Por otro lado, alias “Celi”, quien permanece recluido en el CPL Cotopaxi, sería el responsable de ordenar los ataques desde prisión.

La masacre que originó el operativo

El hecho violento que desencadenó esta intervención ocurrió en el recinto La Fortuna, cuando hombres armados irrumpieron en un billar y dispararon contra los presentes. El ataque dejó seis fallecidos y dos heridos. De manera preliminar, se presume que el objetivo principal habría sido el propietario del establecimiento.

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Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar responsabilidades individuales y posibles vínculos con otros hechos delictivos en la provincia de Los Ríos, una de las zonas más afectadas por la violencia criminal en el país.

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