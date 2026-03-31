Daniel Noboa mejora su aprobación en medio del toque de queda en Ecuador

La militarización de varias provincias influyó en la aprobación de gestión del presidente Daniel Noboa en Guayaquil y Quito

El presidente Daniel Noboa experimentó un repunte significativo en su aprobación de gestión en las principales ciudades de Ecuador. Según el último informe del CIEES, la percepción ciudadana mejoró coincidiendo con la militarización y el toque de queda en provincias clave, alcanzando cifras que no se veían desde febrero. ¿Qué factores determinaron este cambio en la confianza del electorado?

Daniel Noboa mejora sus números en marzo de 2026

El presidente Daniel Noboa mejoró su aceptación popular en Guayaquil y Quito en medio de la estrategia de seguridad implementada en cuatro provincias de Ecuador. De acuerdo con la encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES), el mandatario logró capitalizar el respaldo ciudadano durante el periodo de militarización.

La medición, realizada entre el 28 y 29 de marzo de 2026, analizó 820 casos con un margen de error del 4 %. Los resultados arrojan que Noboa pasó del 38 % al 43 % de aprobación en el consolidado de ambas ciudades con respecto a febrero de 2026.

Policía y Fuerzas Armadas realizaron operativos en las cuatro provincias intervenidas. efe

El impacto del toque de queda en las cifras oficiales

El crecimiento más notable se registró en el Puerto Principal, donde la gestión del Ejecutivo subió siete puntos porcentuales. Este fenómeno coincide directamente con la vigencia del estado de excepción en Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, que concluyó este 30 de marzo.

Además de la aprobación general, el estudio destaca una leve mejoría en otros indicadores clave:

Agrado: escaló del 38 % al 44 %.

Confianza: subió del 27 % al 33 %.

Calificación: aumentó del 38 % al 43 %.

Pese a los números positivos, el informe del CIEES advierte un matiz importante: aunque el 42 % de los consultados cree que el toque de queda aporta a la seguridad, todavía existe una percepción de falta de claridad en la estrategia integral de seguridad a largo plazo del Gobierno.

#EncuestaCIEES

28-29/Mar/26 | 820 casos. Error: ±4% Quito y Guayaquil



➖67% percibe negativamente la situación del país; 33% es optimista. El leve repunte desde febrero no altera la relación de fondo.



El pesimismo es estructural, con baja sensibilidad al corto plazo.



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🔵📊 pic.twitter.com/87iYdM548F — CIEES Latam 📊 Encuestadora (@CIEESec) March 31, 2026

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