¿Finaliza el toque de queda? Todo lo que debes saber sobre su estado en Ecuador hoy

La medida inició el 15 de marzo de 2026 y concluye hoy. Sin embargo, existen confusiones debido a la fecha del 31 de marzo

El propio decreto establece que la restricción finaliza el mismo día en que concluye la renovación del estado de excepción.

15 de marzo de 2026. Ese día empezó a regir el toque de queda dispuesto por el Gobierno como parte de la renovación del estado de excepción. El propio decreto establece que la restricción finaliza el mismo día en que concluye el período de vigencia de dicha renovación, fijado en 30 días.

(Sigue leyendo: Corte avala renovación del estado de excepción decretado por el Gobierno)

La medida forma parte del Decreto Ejecutivo 311, firmado por el presidente Daniel Noboa el 28 de febrero de 2026, con el que se amplió el estado de excepción decretado inicialmente el 31 de diciembre de 2025 mediante el Decreto 277. La causal invocada en ambos casos fue la grave conmoción interna, en el contexto del recrudecimiento de la violencia y el avance del crimen organizado en varias zonas del país.

El 13 de marzo de 2026, la Corte Constitucional dio su aval a la renovación. En el dictamen No. 2-26-EE/26, el organismo determinó que el decreto presidencial cumplía con los parámetros constitucionales exigidos, tanto en forma como en fondo, y autorizó la extensión del estado de excepción por 30 días adicionales.

Aunque el marco legal define que el toque de queda se mantiene únicamente durante el tiempo que dura la renovación aprobada, en los últimos días se han registrado interpretaciones distintas sobre su fecha de finalización, especialmente en torno al 31 de marzo, cuando se cumple el plazo establecido. Hasta ahora, el Ejecutivo no ha anunciado una nueva prórroga ni ha emitido disposiciones adicionales al respecto.

La Policía Nacional realizó operativos en la provincia del Guayas. Cortesía: Policía Nacional.

El foco en las finanzas criminales

Desde el Gobierno, la aplicación del toque de queda ha sido defendida como un instrumento operativo más que restrictivo. En una entrevista en Radio Forever, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que la medida tuvo como eje central afectar directamente la economía del crimen organizado, más que limitar la movilidad ciudadana.

(Te invitamos a leer: Fin del toque de queda en cuatro provincias: 36 aprehendidos en última noche)

Noboa en Quito: "No hablaremos con políticos cómplices de la criminalidad" Leer más

“Nos hemos enfocado en atacar la economía”, afirmó el ministro, quien destacó el apoyo de la población durante el mes en que estuvo vigente la restricción. Según explicó, el toque de queda facilitó operaciones consideradas clave para debilitar estructuras que financian la violencia.

Uno de los principales blancos fue la minería ilegal, identificada como una de las primeras economías criminales en ser intervenidas. Reimberg indicó que se realizaron operativos en distintos puntos del país, algunos de ellos visibles para la ciudadanía, que incluyeron el uso de artillería y la destrucción de maquinaria, campamentos e infraestructura utilizada para la extracción ilegal.

Hoy es un día en el que el Estado habla con hechos.



El presidente @DanielNoboaOk ha demostrado que gobernar no consiste en transitar por senderos cómodos, sino en atreverse a recorrer aquellos que el país exige. Ha tenido la determinación de jugársela por el Ecuador, de superar… pic.twitter.com/inE1EnMT0M — John Reimberg (@JohnReimberg) March 27, 2026

A estas acciones se sumaron operativos contra el narcotráfico, entre ellos la inutilización de pistas clandestinas ubicadas incluso cerca de zonas pobladas, así como la intervención en centros de acopio con grandes volúmenes de droga. De acuerdo con el ministro, el toque de queda fue clave para ejecutar estos operativos en áreas consideradas de alto riesgo.

El balance presentado por el Ministerio del Interior da cuenta de la destrucción de más de 37 objetivos vinculados al narcotráfico durante este período. Reimberg reconoció que estas acciones suelen generar respuestas violentas de estructuras criminales que pierden control sobre territorios o cargamentos, aunque sostuvo que los resultados justifican la medida.

Mientras no se emita un nuevo decreto, el escenario legal vigente indica que el toque de queda concluye junto con el fin del estado de excepción renovado, lo que mantiene abierta la expectativa sobre si el Gobierno optará por una nueva ampliación o por el levantamiento definitivo de las restricciones.

¿Quieres leer contenido de calidad sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!