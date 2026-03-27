Noboa en Quito: "No hablaremos con políticos cómplices de la criminalidad"

El primer mandatario fue parte del acto de entrega de 190 vehículos y equipos de comunicación donados por el sector privado

El presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en Quito este 27 de marzo de 2026. En el marco de la entrega de 190 vehículos y 10.000 equipos de comunicación a la Policía Nacional, el mandatario aseguró que no dialogará con los “políticos que han sido cómplices de la criminalidad”.

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Noboa participó en un acto en el sur de la capital, donde reiteró que no habrá retrocesos en la lucha contra el crimen organizado. “No vamos a retroceder ante las amenazas ni pactar con la delincuencia”, aseguró.

El jefe de Estado añadió: “Tampoco vamos a sentarnos a hablar con esos políticos que han sido cómplices de la criminalidad, del narcoterrorismo”. En ese contexto, explicó que los vehículos fueron entregados gracias a aportes del sector privado, con base en la Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

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“Gracias a la Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía que impulsamos, el sector privado se ha convertido en un aliado clave en esta lucha”, señaló Noboa. Entre las entidades que han contribuido con la entrega de vehículos a las fuerzas del orden, el mandatario mencionó al Banco del Pacífico.

Cabe recordar que esta normativa fue enviada como proyecto de ley económica urgente a la Asamblea Nacional, luego de que la Ley de Solidaridad Nacional —que contemplaba beneficios por donaciones del sector privado— fuera declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.

Noboa señaló que cada empresa que decida dar un paso al frente para sumarse “hace una diferencia real” e insistió en que respaldar a las fuerzas de seguridad también implica proteger a las familias ecuatorianas.

En el acto también participó el ministro del Interior, John Reimberg, quien aseguró que, a partir del toque de queda decretado en cuatro provincias del país, se ha logrado afectar la economía de los grupos criminales.

“Medidas como el estado de excepción y el toque de queda no fueron decisiones fáciles. Pero les puedo asegurar que hemos dado un ataque completo y decidido a las economías criminales. Le hemos dado en lo más duro que tienen ellos que es su economía”, manifestó Reimberg.

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