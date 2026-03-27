Sommerfeld defiende condecoración a Kristi Noem y deslinda acciones de ICE

La reciente condecoración otorgada por el presidente Daniel Noboa a Kristi Noem, enviada de seguridad de Estados Unidos y secretaria saliente del Departamento de Seguridad Nacional, ha generado críticas. En medio de cuestionamientos por operativos de ICE contra migrantes ecuatorianos, la canciller Gabriela Sommerfeld deslindó la distinción oficial de los casos aislados de uso excesivo de la fuerza, “Los casos aislados de ICE no son la generalidad de lo que ha sucedido”, afirmó en entrevista este viernes 27 de marzo con En Primera Plana.

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Sommerfeld subrayó que el rol principal de Ecuador es proteger a cada compatriota alrededor del mundo. En los casos puntuales de uso excesivo de la fuerza por parte de ICE, la Cancillería actuó en dos frentes: atención inmediata a las personas y sus familias, y notas diplomáticas de protesta para exigir explicaciones.

"Merece ser considerada una amiga del Ecuador"

Sommerfeld defendió la decisión presidencial, destacando que gracias al interés y la empatía de Noem, Ecuador ha logrado mayor capacidad y cooperación en seguridad. “Merece ser considerada una amiga del Ecuador y merece ser condecorada”, señaló.

Recordó que Noem realizó dos visitas técnicas al país en los últimos años, enfocadas en evaluar las capacidades de seguridad y las necesidades de cooperación. Estas reuniones permitieron identificar áreas críticas en la lucha contra el narcoterrorismo y abrir espacios de corresponsabilidad entre ambos Estados

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Según la canciller, esas gestiones fortalecieron la confianza bilateral y dieron mayor relevancia a Ecuador dentro de la agenda de seguridad regional. Subrayó que gracias a la disposición de Noem, se ha incrementado la capacidad operativa y la cooperación militar, lo que coloca a Ecuador en una posición más activa dentro de la estrategia continental.

El caso de Liam Conejo

Uno de los episodios más polémicos fue el operativo en Minnesota contra el padre del menor Liam Conejo. Según Sommerfeld, ICE intentó entregarlo a su madre, pero al no abrir la puerta, lo trasladaron junto a su progenitor. La Cancillería estuvo presente, aunque la familia prefirió que el Estado ecuatoriano no interviniera para no afectar su proceso de asilo, el cual finalmente fue negado.

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Sin embargo, vecinos y directivos escolares que vieron el hecho sostienen que ICE utilizó al niño como “cebo” para presionar a la madre embarazada a salir de la vivienda. Mientras el DHS insiste en que se actuó bajo protocolo y se garantizó el bienestar del menor, los abogados de la familia centran sus esfuerzos en la recuperación emocional de Liam tras la experiencia traumática.

En Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha sido objeto de constantes denuncias por presuntos abusos en sus operativos. Diversos informes de ONG como Human Rights Watch y la ACLU han documentado prácticas consideradas arbitrarias, como arrestos sin órdenes judiciales y la separación de padres e hijos en centros de detención. En algunos estados, jueces han cuestionado la legalidad de estas acciones, ordenando la liberación de migrantes y señalando que ICE excedió sus competencias.

La Gran Cruz y el Escudo de las Américas

El presidente Noboa oficializó la condecoración mediante el Decreto Ejecutivo 337, suscrito el 25 de marzo. Kristi Noem recibió la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz, en reconocimiento a su trayectoria y a los esfuerzos orientados al fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre Ecuador y Estados Unidos.

La distinción se enmarca en la iniciativa Escudo de las Américas, un proyecto regional impulsado por Washington para enfrentar el narcoterrorismo. Ecuador es parte activa de esta alianza que agrupa a doce países y que tuvo su primer encuentro oficial el 7 de marzo de 2026 en Florida.

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