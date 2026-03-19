La solicitud de asilo de la familia de Liam Conejo fue desestimada: Esto se sabe

El Distrito Escolar de Columbia Heights emitió un comunicado en el que calificó la noticia como desgarradora

Un nuevo capítulo se abre en la situación del menor ecuatoriano Liam Conejo en Estados Unidos. El distrito escolar donde estudia emitió un comunicado en el que informó que un juez desestimó la solicitud de asilo de su familia.

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El 18 de marzo de 2026, el Distrito Escolar de Columbia Heights, ubicado cerca de Mineápolis, señaló: “La noticia de que un juez de inmigración ha desestimado las solicitudes de asilo de la familia de Liam Conejo Ramos es desgarradora”.

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El menor, junto con su padre, fue liberado del centro de inmigración en Texas donde permanecía detenido desde el 22 de enero por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

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El caso de Liam tuvo repercusión internacional tras la difusión de una imagen en la que aparece con un gorro azul y una mochila, mientras es escoltado por un agente del ICE para subir a un vehículo luego de su detención. El hecho ocurrió en medio de tensiones en Estados Unidos por los operativos de esa agencia.

El pronunciamiento del distrito escolar

Además de calificar como desgarradora la decisión sobre el asilo, el Distrito Escolar de Columbia Heights manifestó: “Tenemos entendido que se va a apelar esta decisión y seguimos confiando en que el resultado sea positivo. La detención en enero de Liam y su padre puso de manifiesto el daño causado por la Operación Metro Surge, durante la cual se ha detenido a muchos niños y familias”.

El medio estadounidense CBS News reportó el 19 de marzo de 2026 que uno de los abogados de la familia confirmó que la decisión será apelada. "En primer lugar, la decisión no se emitió hoy. Hoy es el día en que proporcionamos la información al público", dijo Paschal Nwokocha, abogado de inmigración que trabaja con la familia Ramos.

La familia de Liam Conejo Ramos busca el asilo en Estados Unidos y su caso se volvió viral. Ilustración Expreso

Según el reporte, el abogado también señaló que semanas atrás un juez de inmigración en Nueva York desestimó la solicitud de asilo y ordenó la expulsión de Estados Unidos. “Desde que se emitió esa decisión tuvimos que presentar una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y está pendiente ante la junta”.

La liberación de Liam y su padre

La liberación se produjo tras una sentencia del juez Fred Biery, del Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas, quien determinó que la detención realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue inconstitucional.

Según informó The New York Times, el magistrado cuestionó severamente el procedimiento, comparó las acciones del Gobierno con prácticas autoritarias y ordenó que el menor y su padre fueran puestos en libertad a más tardar el martes 3 de febrero de 2026.

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