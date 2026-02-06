Padre de Liam Conejo denuncia amenazas en redes sociales tras la liberación del menor

La familia de Liam denuncia afectaciones emocionales tras su detención y amenazas. Además de un proceso migratorio incierto

Adrián Conejo, padre de Liam, denuncia amenazas en redes sociales y afirma que su familia permanece resguardada por temor a nuevos ataques.

El niño ecuatoriano Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre Adrián Conejo permanecen escondidos en Minneapolis tras su liberación, luego de haber sido detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y trasladados a un centro de detención en Dilley, Texas, donde el menor sufrió afectaciones físicas y emocionales, según relató su padre en una entrevista el 5 de febrero con Univisión.

El progenitor aseguró que no puede salir de su refugio por temor a posibles agresiones, luego de que circularan mensajes y amenazas en redes sociales tras conocerse que Liam retomaría clases. “Estamos escondidos aquí donde estamos los cuatro, no podemos salir”, dijo Adrián Conejo en televisión nacional.

El caso generó atención internacional después de que un juez federal determinara que la detención fue inconstitucional, lo que permitió la liberación inmediata del menor y su padre, aunque el proceso migratorio en su contra continúa abierto.

Familia ecuatoriana denuncia miedo tras liberación del niño detenido por ICE

Adrián Conejo relató que el temor aumentó cuando su abogada les informó que existía un comunicado del Gobierno de Estados Unidos que buscaba impedir futuras audiencias judiciales y acelerar una posible deportación. “Está haciendo todo lo posible para ya no dejarnos tener nuestras siguientes cortes”, afirmó.

El impacto emocional en Liam persiste. Su padre contó que el niño sufre pesadillas constantes y se despierta gritando por las noches. “Mi hijo todavía está muy afectado”, señaló, al describir las secuelas que dejó la detención.

El menor no logra comprender lo ocurrido. “Me pregunta todavía por qué nos llevaron a ese lugar tan feo, qué hicimos de malo o por qué esas personas nos trataron así”, relató Conejo, quien explicó que intenta ayudarlo con juegos, lectura y actividades para distraerlo.

Liam Conejo, el niño ecuatoriano cuya detención por ICE generó indignación internacional, fue liberado y se reencontró con su familia tras 10 días de incertidumbre Cortesía

Condiciones del centro de detención de Dilley: niños enfermos y deshidratados

Durante su permanencia en el centro familiar de South Texas en Dilley, Liam presentó síntomas físicos graves. Pasaba la mayor parte del tiempo dormido, estaba deprimido, con dolores estomacales y vómitos, según el testimonio de su padre.

“Bajó de peso porque no comían”, afirmó Adrián Conejo, quien denunció que la comida era deficiente, no había suficiente agua y los niños estaban deshidratados. También señaló que no se les proporcionaban medicamentos cuando los solicitaban.

Según su relato, estas condiciones afectaban a todos los menores detenidos. “Todos los niños del centro no comían”, insistió, al describir un ambiente de abandono y falta de atención básica dentro del recinto migratorio.

La presión social y la orden judicial que permitió la liberación

La familia supo del apoyo externo por rumores dentro del propio centro de detención. Personas detenidas les comentaban que había protestas y movilización en redes sociales exigiendo su liberación. La confirmación llegó por vía legal. “Mi abogada me hizo una llamada y me dijo que ya dieron la orden de que podíamos salir libres”, relató Conejo, quien recordó la despedida de otras familias que seguían atrapadas en el centro.

“Nos suplicaron que habláramos y que dijéramos lo que pasa ahí adentro”, contó, al explicar que muchos padres y niños llevaban meses detenidos sin respuestas claras sobre su situación migratoria.

El reencuentro familiar y un proceso migratorio que sigue abierto

El reencuentro con su madre y su hermano fue uno de los momentos más emotivos. Liam corrió hacia ellos llorando, mientras su familia lo esperaba con los brazos abiertos, según narró su padre. “Sentimos un poco de tranquilidad al estar los cuatro juntos”, dijo Conejo, aunque aclaró que el alivio es parcial, ya que la incertidumbre legal persiste y el miedo sigue presente en su vida cotidiana.

La liberación fue ordenada por el juez Fred Biery, del Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas, quien cuestionó duramente el accionar del ICE y comparó el procedimiento con prácticas autoritarias, exigiendo la libertad inmediata del niño y su padre.

