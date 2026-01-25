Niña ecuatoriana de 2 años, retenida por el ICE, ya está con su madre

La menor de edad fue retenida junto a su padre, Elvis Tipán Echeverría, el jueves 22 de enero, cuando regresaban a su casa

Los manifestantes se enfrentaron a agentes del orden público en Mineápolis, Minnesota, el sábado 24 de enero de 2026.

El Gobierno de Ecuador confirmó este sábado 24 de enero que Chloe Tipán, una niña ecuatoriana de 2 años que fue retenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad estadounidense de Mineápolis, se encuentra con su madre en dicha ciudad.

En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ejecutivo detalló que el Consulado de Ecuador en Mineápolis tomó contacto con la oficina del ICE para confirmar la condición migratoria de los connacionales, monitorear su situación y brindar el apoyo correspondiente.

(Te puede interesar: Un muerto en Mineápolis tras tiroteo de agentes federales, según medios de EE. UU.)

La menor de edad fue retenida junto a su padre, Elvis Tipán Echeverría, el pasado jueves cuando estaban de camino a su casa.

Según detalló a The Guardian Kira Kelley, una abogada de la familia, los agentes estadounidenses no permitieron que el padre entregara a su hija a la madre. En su lugar, ambos fueron trasladados a Texas.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) explicó que la madre se negó a que le entregaran a la menor, una información que fue desmentida por la defensa de la familia.

Gigantesca tormenta de nieve y hielo azota a Estados Unidos Leer más

Concejal de Mineápolis inició campaña de recaudación de fondos para ayudar a familiares de niña ecuatoriana

Este hecho, enmarcado en mitad de las redadas masivas de migrantes en algunos estados de Estados Unidos, cobró notoriedad después de que un concejal de la ciudad iniciara una campaña de recaudación de fondos en línea para ayudar a los familiares con los costos legales del caso.

En relación con el caso del niño ecuatoriano de 5 años, Liam Conejo, que permanece junto a su padre, Adrián Conejo, bajo custodia de las autoridades migratorias en Texas, la Cancillería confirmó haberse puesto en contacto con los familiares en Ecuador y les ofrecieron los servicios de asistencia social y psicológica del Gobierno nacional.

RELACIONADAS Protestas en Mineápolis tras redadas antiinmigración y detención de un niño

El Ministerio, además, informó de que continúa monitoreando los casos de otros ciudadanos ecuatorianos retenidos también en Mineápolis, Rosa Llangari y su hijo Joffe Alexander Jara.

"Desde que el Gobierno de los Estados Unidos desplegó operativos de control migratorio en la ciudad de Mineápolis, el consulado del Ecuador en esa ciudad ha mantenido un seguimiento constante de los casos de detención de ciudadanos ecuatorianos por motivos migratorios, en coordinación con la Embajada del Ecuador en ese país", señalaron.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!