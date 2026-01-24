Un muerto en Mineápolis tras tiroteo de agentes federales, según medios de EE. UU.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció "otro tiroteo atroz" por parte de agentes federales

Los oficiales de conservación del Departamento de Recursos Naturales de Minnesota hacen guardia junto a los manifestantes en Mineápolis, Estados Unidos.

Este sábado 24 de enero, un hombre murió a consecuencia de disparos efectuados por agentes federales en Mineápolis, informaron varios medios estadounidenses, dos semanas después de que un agente del servicio de inmigración (ICE) matara a tiros a una estadounidense en esa misma ciudad del norte del país.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo a la AFP en un comunicado que el hombre estaba armado, sin ofrecer más detalles sobre las circunstancias del incidente ni confirmar su fallecimiento.

(Te puede interesar: La ciudad con mayor población hispana de Texas, en tensión por aumento de agentes ICE)

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, había denunciado poco antes "otro tiroteo atroz" por parte de agentes federales, en momentos en que la ciudad de Mineápolis se ve sacudida por manifestaciones contra la presencia de ICE.

Manifestantes desafían en Mineápolis las redadas antiinmigración tras detención de un niño

Miles de personas desafiaron este viernes las bajas temperaturas en Mineápolis para protestar contra las masivas redadas antiinmigración del gobierno de Estados Unidos, y varios negocios cerraron sus puertas en medio de la indignación por la detención de un niño de cinco años.

Restaurantes, comercios e instituciones culturales bajaron sus persianas tras las convocatorias para desafiar las operaciones de los agentes en esta ciudad del estado de Minnesota, en el norte del país.

Niño ecuatoriano detenido por el ICE: familia afirma que estaba en proceso de asilo Leer más

Miles de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están desplegados en Mineápolis desde hace semanas como parte de la campaña del presidente Donald Trump contra la migración.

La ciudad ha sido sacudida por protestas cada vez más tensas desde que un agente federal mató a balazos a la estadounidense Renee Good el 7 de enero durante una redada.

La indignación se reavivó con el caso de Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre Adrian Conejo Arias, de nacionalidad ecuatoriana, detenidos el martes cuando llegaban a su residencia.

Zena Stenvik, superintendenta de escuelas públicas de Columbia Heights, donde el pequeño cursaba el preescolar, dijo que el menor fue utilizado como "carnada" por los agentes de inmigración para golpear en la puerta de la casa e intentar que salieran las personas en su interior.

¿Quieres seguir leyendo el contenido internacional de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!