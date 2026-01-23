Niño ecuatoriano detenido por el ICE: familia afirma que estaba en proceso de asilo

La familia de Liam, niño detenido por el ICE en EE. UU. junto a su padre, afirman que tenía un pedido de asilo vigente

La familia de Liam Conejo Ramos aseguró en entrevista con DNEWS que el menor y su padre estaban en proceso legal de asilo.

La familia de Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de cinco años detenido junto a su padre en Estados Unidos, habló en una entrevista concedida a DNEWS. Desde su vivienda en el barrio La Planada, en Quito, abuelos y tíos del menor expresaron su consternación por el caso y aseguraron que ambos se encontraban en situación migratoria legal, pues existe un pedido formal de asilo presentado en diciembre de 2024.

Según relataron en la entrevista, Adrián Alexander Conejo Arias y su hijo Liam regresaban a su domicilio en Minneapolis cuando fueron interceptados por agentes del ICE y trasladados como detenidos al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dilley. Las imágenes del procedimiento circularon rápidamente en redes y medios internacionales por la sensibilidad que generó la detención del menor.

“No son inmigrantes ilegales”

Blanca, hermana de Adrián, explicó a DNEWS que Pamela, madre de Liam, está embarazada y sufrió complicaciones de salud por el estrés tras la detención de su esposo e hijo, por lo que debió ser hospitalizada. “Mi hermano es un hombre trabajador, sin problemas con la ley. No salió huyendo; buscaba un futuro mejor porque ya no encontraba empleo”, afirmó.

El caso se enmarca en operativos de control migratorio que, de acuerdo con la familia, forman parte de la campaña de deportaciones impulsada por la administración de Donald Trump en Minnesota y otras regiones del país.

Defensa legal y versión de la familia

Manuel, hermano de Adrián y tío de Liam, sostuvo que su familiar no registra antecedentes penales en Ecuador y que residía con un permiso migratorio otorgado por el propio Gobierno estadounidense. “Entró solicitando asilo y se presentaba periódicamente ante las autoridades”, dijo.

Por su parte, Lucila Arias, abuela del menor, pidió que ambos sean liberados para reunirse con su familia. José Conejo, padre de Adrián, rechazó versiones sobre un supuesto intento de huida durante el operativo y aseguró que existen testigos que respaldan la versión familiar.

Blanca añadió que la familia espera una audiencia judicial que permita definir la situación de Adrián y Liam. Confirmó, además, que ya cuentan con el patrocinio de un abogado, gestionado con el apoyo de autoridades de la escuela a la que asiste el niño.

La detención de Liam ocurrió el 20 de enero de 2026, durante un operativo del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos que provocó indignación entre la comunidad migrante y autoridades educativas de Minneapolis. El niño, de cinco años, fue retenido tras la aprehensión de su padre, Adrián Conejo, frente a su vivienda en Columbia Heights, cuando ambos regresaban a casa.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el menor fue retirado del vehículo y acompañado por un agente del ICE hasta la puerta de su domicilio para que golpeara y confirmara si había otras personas en el interior. El diario The Guardian informó que una persona dentro de la vivienda pidió que no se llevaran al niño, sin que el pedido fuera atendido.

El caso motivó una reacción pública del distrito escolar de Columbia Heights. Su superintendente, Zena Stenvik, cuestionó la detención del menor y afirmó que no puede ser considerado un delincuente. Autoridades del distrito acudieron al domicilio del niño y una docente tomó una fotografía del traslado de Liam, imagen que se viralizó en redes sociales y reavivó el debate sobre los procedimientos migratorios que involucran a menores.

ICE asegura que el menor fue abandonado por su padre durante la intervención. X: @TheDemocrats

En Ecuador, la Cancillería del Ecuador informó que el Consulado en Minneapolis solicitó información al Departamento de Seguridad Nacional, entidad a cargo del ICE. Según la respuesta oficial, en estos casos se consulta a los padres si el menor será deportado junto a ellos o entregado a una persona de confianza designada por la familia. La Cancillería aseguró que mantiene seguimiento permanente del caso.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el operativo no estuvo dirigido contra un niño y afirmó que el menor “fue abandonado”, versión que ha sido rechazada por la familia, que insiste en que Adrián y su hijo se encontraban bajo un proceso de asilo en curso al momento de la detención.

