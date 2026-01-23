Niño ecuatoriano de 5 años bajo custodia de ICE en Estados Unidos: lo que se sabe

Un niño ecuatoriano de cinco años está bajo custodia por agentes de ICE en Minneapolis tras un operativo migratorio

ICE asegura que el menor fue abandonado por su padre durante la intervención.

La supuesta detención de un niño ecuatoriano de cinco años por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha generado conmoción en la comunidad migrante. El hecho ocurrió el 20 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota, durante un operativo dirigido contra su padre, un ciudadano ecuatoriano indocumentado.

De acuerdo con reportes en redes sociales, el menor regresaba a casa desde el preescolar cuando agentes federales intervinieron. Testigos, incluyendo una maestra, registraron el traslado del niño con fotografías que rápidamente se difundieron en redes, provocando indignación y cuestionamientos sobre el trato a menores en operativos migratorios.

La versión de ICE: por qué está bajo su custodia

ICE explicó que el niño quedó bajo su resguardo porque su padre huyó del lugar al percatarse de la presencia de los agentes. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el operativo tenía como objetivo detener al progenitor, identificado como un inmigrante indocumentado con antecedentes migratorios. Al escapar, el hombre habría dejado solo al menor, lo que obligó a las autoridades a trasladarlo para garantizar su seguridad.

ICE insistió en que su prioridad es detener a personas indocumentadas con historial criminal y que el niño no fue arrestado en calidad de infractor, sino puesto bajo custodia temporal. El organismo añadió que se evalúa su situación en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, mientras se define si será entregado a familiares o a servicios sociales.

Procedimiento en caso de menores

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que, en situaciones que involucran a niños, se consulta directamente a los padres si desean ser deportados junto con ellos o si prefieren que los menores sean entregados a una persona de confianza previamente designada. Según la dependencia, este protocolo ha sido aplicado de manera uniforme bajo distintas administraciones.

Además, las autoridades señalaron que los progenitores tienen la opción de gestionar una salida voluntaria del país a través de la aplicación CBP Home, que incluye un vuelo gratuito y un apoyo económico de 2.600 dólares para facilitar el retorno al país de origen.

La respuesta de la Cancillería de Ecuador

Tras difundirse la noticia de la presunta detención del menor de edad ecuatoriano, el Consulado del Ecuador en Minneapolis solicitó de inmediato información oficial al ICE para obtener mayores detalles sobre el caso y la situación actual del niño.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que se encuentra monitoreando la situación del menor con el fin de precautelar su seguridad y bienestar. En su comunicado oficial, destacó que mantiene contacto permanente con las autoridades estadounidenses para definir el futuro del menor y garantizar que cualquier decisión se tome con apego a la normativa internacional de protección de la infancia.

