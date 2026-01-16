"Esperaba más": el apoyo a Trump disminuye un año después de su regreso al poder

Encuestas reflejan un apoyo debilitado. Electores que le dieron la victoria en 2024 ahora critican la inflación y su carácter

Michelle Sims dudó cuando le preguntaron si seguía apoyando a Donald Trump un año después del regreso del republicano a la Casa Blanca. "Sí, hasta cierto punto", suspiró, mirando al banco de alimentos al que recurre con frecuencia.

RELACIONADAS Indignación en Noruega por la entrega de la medalla del Nobel de Machado a Trump

Sims, que no trabaja debido a problemas de salud, continuó enumerando sus preocupaciones sobre el alto costo de la vida y los recortes a los programas de asistencia social, problemas que esperaba que Trump solucionara.

Esta mujer, de 50 años, residente en el estado de Pensilvania, se encuentra entre los muchos electores estadounidenses cuyo apoyo a Trump ha disminuido desde enero de 2025, como lo demuestran encuestas de opinión que dan cuenta de una caída en el índice de aprobación del presidente.

Según dijo a la AFP, esperaba que Trump cumpliera sus promesas de bajar el costo de vida.

"No creo que lo haya logrado totalmente", afirmó.

Logró reducir el precio de la gasolina, pero "mis expectativas eran un poco más altas. Esperaba que se hubiera hecho más a estas alturas".

Votantes prefieren gobierno funcional

Sims vive en un suburbio de Filadelfia, en el condado de Bucks, una zona que los políticos suelen tener en la mira en tiempos electorales porque los votantes suelen oscilar entre demócratas y republicanos.

Misiles, petróleo y refugiados: el cálculo de los vecinos ante posible ataque a Irán Leer más

En 2024, Trump ganó por un margen mínimo. Era la primera vez desde 1988 que un candidato presidencial republicano se imponía en ese condado.

Pero, como señal de un cambio de tendencia, en las elecciones locales del año pasado fueron los demócratas quienes vencieron.

"La gente solo quiere que el gobierno funcione. No quiere caos", dijo a la AFP Danny Ceisler, el recién elegido sheriff demócrata del condado de Bucks.

Ceisler hizo campaña con éxito para evitar que sus agentes colaboraran con ICE, la agencia de control migratorio que encabezaba la ofensiva de deportaciones masivas de Trump, un controvertido pilar de su presidencia.

"Ojalá se callara"

El estrecho margen de victoria de Trump en las presidenciales de 2024 en Bucks "fue posible gracias a un grupo relativamente pequeño de votantes que estaban insatisfechos con el rumbo del país, particularmente con la inflación", dijo Christopher Borick, director del Instituto de Opinión Pública del Muhlenberg College de Pensilvania.

"Ese grupo de votantes se ha desilusionado con Trump, ya que sus esperanzas de una vida menos costosa no se han cumplido en gran medida y sus reservas sobre el carácter y el liderazgo de Trump se han intensificado", explicó.

Enfermeras de Nueva York resisten en huelga: "Cada día que pasa somos más fuertes" Leer más

Una encuesta de Gallup del mes pasado mostró que el índice de aprobación de Trump era del 36%, por debajo del 47% que tenía al asumir el cargo.

De cara a las cruciales elecciones de mitad de mandato de 2026, que decidirán quién controla el Congreso, el presidente ha vuelto a los mítines de campaña para intentar reconectar con los votantes.

Joe Kramley, un técnico naval jubilado que votó por Trump en 2024 principalmente por preocupaciones sobre la inmigración, dijo que está harto del presidente.

"Ojalá se callara y (simplemente) hiciera lo que tiene que hacer", señaló a la AFP este ciudadano de 83 años que reside en Doylestown, Pensilvania.

"Estoy satisfecho con algunos de sus programas", pero "muchos no están funcionando. La inflación sigue presente", dijo, al calificar también de "ridículas" las repetidas declaraciones de Trump sobre su deseo de adquirir Groenlandia.

Las autoridades de migración de EE.UU. mantienen detenidas a unas 73.000 personas, la cifra más alta en la historia, según datos filtrados a la cadena CBS News.https://t.co/svPCjhBZ48 — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 16, 2026

Cuando se le preguntó si volvería a votar por Trump, Kramley respondió que "depende de quién se presente", porque tampoco ve ningún candidato presidencial demócrata viable.

Gary Armstrong, un vendedor de seguros de 68 años que se define como conservador, indicó, a su vez, que "no es tanto que me guste Trump, sino que me gustan las decisiones que está tomando y el rumbo del país".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!