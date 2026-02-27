Brenda se confiesa: así fue el sueño llamado Viña del Mar

Tras su paso por Viña 2026, Brenda habla del respaldo del público, el aprendizaje del festival y la etapa que comienza

La cantante ecuatoriana Brenda representó a Ecuador en la Competencia Folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. Su participación se dio en una edición marcada por la reacción del público ante las calificaciones del jurado y por una definición que dejó fuera de la final la propuesta ecuatoriana.

Ecuador en Viña del Mar: Brenda baja en calificación y el público reacciona Leer más

Durante la cuarta gala del certamen, la votación generó manifestaciones del público de la Quinta Vergara, conocido como el ‘monstruo de Viña’. En ese contexto, la presentación de Brenda recibió una respuesta que la artista no esperaba y que marcó uno de los momentos más comentados de su paso por el festival.

Aunque no avanzó a la final, Brenda convirtió su participación en una experiencia que trascendió la competencia. La artista destacó la conexión con el público, el contacto con comunidades de migrantes ecuatorianos en Chile, la convivencia con representantes de otros países y el trabajo colectivo que llevó al escenario, tanto en lo musical como en lo visual.

En conversación con EXPRESIONES, la cantante habló sobre lo que vivió en la ciudad chilena, el aprendizaje que le dejó el festival, el respaldo del público, el trabajo con diseñadores ecuatorianos y el momento personal y artístico que atraviesa.

RELACIONADAS Gloria Estefan y Camila Cabello alzan la voz por Cuba y su bloqueo petrolero

La entrevista

¿Cómo sintió su cercanía con el público chileno?

Yo me sentí primero supersorprendida porque realmente no me esperaba esa conexión. Justamente antes de salir a mi presentación manifesté mucho y me encomendé a Dios, a la vida, a la energía, a mi camino. Pedí que pase lo que tenga que pasar, pero que mi música y mi voz puedan conectar con el corazón del público, independientemente de si era de Ecuador o del mundo. Y miren lo que pasó.

¿Qué se lleva de esa respuesta?

Eso es algo con lo que me quedo para toda mi vida. Saber que el Ecuador y que mi música se pudieron sembrar como una semilla en el corazón de todo ese público. Quién sabe si en unos años pueda regresar con mi música nuevamente, fuera del contexto del festival.

¿Cómo define la experiencia de haber competido en Viña del Mar?

Yo vine con mi experiencia y con lo que he vivido a través de la música, pero formar parte de esta competencia te hace crecer. Es una escuela brutal en todos los aspectos: el estilo de vida diario, los ensayos, las exigencias, desde las cosas chiquitas.

¿A qué tipo de exigencia se refiere?

Desde el cuidado del pelo, del maquillaje. Es un compromiso muy bonito el que la producción me deja para mi camino. Ese mismo compromiso que ellos entregan a nivel de producción y organización es algo que quiero aplicar más en mi vida artística.

¿Siente que dio todo en esta etapa?

Siento que lo di todo y que lo hice muy bien. Esta es la Brenda de este momento, 2026, una cantante y una artista emergente que atiende su camino, pero que todavía tiene mucho por crecer. No siento que pude haber mejorado algo, hice lo mejor que pude hacer en este momento de mi vida musical.

También está entrando a una nueva etapa personal. ¿Cómo la asume?

Me aplaudo y me abrazo. Me permito entrar a esta nueva etapa, le doy paso a mis 30 años, porque en abril cumplo 30, y a una Brenda más grande y más madura, llevándome todo este aprendizaje para hacer lo mejor para mi carrera.

Entre premios, música y polémica: así fue la cuarta gala de Viña del Mar 2026 Leer más

El vestuario fue un punto comentado durante el festival. ¿Cómo se trabajó esa parte?

Cuando supe que venía a Viña entendí que era una vitrina no solo para mí, sino para el Ecuador. El país vive una época creativa muy fuerte, tanto musical como textil.

¿Quiénes estuvieron detrás de los atuendos?

Los diseñadores que crearon atuendos desde cero fueron José Ibarra, Jonathan Ortiz, Daniela Vicuña y Macarena Espinosa, quien hizo el vestido del ‘red carpet’. También hubo aliados como Michael Landívar y Blesk, que me prestaron prendas para armar atuendos. Todos en Viña me dijeron: “Es un trabajo tremendo”.

¿Cómo fue el trabajo con tu estilista?

Quiero agradecer mucho a mi estilista, Emily Naranjo. Tuvimos conversaciones y jornadas de trabajo hasta definir el estilo de lo que iba a ser Brenda en Viña del Mar. Yo me siento orgullosa de lo que hicimos y de que el mundo haya visto lo que el Ecuador es capaz de hacer.

¿Cómo fue la convivencia con los representantes de otros países?

Fue maravillosa. Cada uno trajo la energía de su país. Me hice muy amiga de Majo Cornejo, la mexicana, que estuvo en la final. También con Son del Valle de Chile, con Compadrinos de Argentina, con Chiara Grispo de Italia. Se creó una comunidad y una hermandad.

¿Qué le dejó ese intercambio entre artistas?

El haber vivido esta experiencia juntos, tan diferentes, fue entrelazar nuestros caminos. Recibí mensajes como “cuando vengas a España tienes una casa” o invitaciones en Chile. Ha sido muy hermoso y espero volver a compartir con ellos.

El grupo A los cuatro vientos de Chile fue el ganador de la competencia folclórica. Archivo

¿QUién ganó en las competencias?

La definición de las competencias internacional y folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 marcó uno de los momentos centrales de la edición. Tras varias jornadas de presentaciones, ensayos y votaciones, la Quinta Vergara conoció a los artistas que se llevaron la Gaviota de Plata en cada categoría, en una recta final seguida de cerca por el público local e internacional.

En la Competencia Folclórica, Chile se quedó con el primer lugar gracias a A los Cuatro Vientos, que representó al país anfitrión con la canción Valoración. El cuarteto obtuvo un promedio de 6,7, el más alto de la categoría, lo que les permitió asegurar el premio principal, además de una nueva presentación en la jornada final del festival y un incentivo económico de $33.900.

La instancia decisiva contó con la participación de representantes de Argentina, Chile y México, quienes llegaron a la final tras superar las rondas previas. La definición se dio en una noche marcada por la atención del público y por un sistema de evaluación que combinó las calificaciones del jurado especializado y el voto del público, emitido mediante código QR.

En esa misma competencia, el reconocimiento a mejor intérprete fue para María Peláe, representante de España, por su interpretación de Que vengan a por mí. La artista se llevó también una Gaviota de Plata y un premio de 11.300 dólares, en una categoría que destacó la ejecución vocal y la puesta en escena por sobre el resultado final de la canción.

Así fue la competencia internacional

La Competencia Internacional tuvo como ganador al cantante español Antoñito Molina, quien se impuso con la canción Me prometo. Su presentación alcanzó un promedio de 6,5, superando a los representantes de Chile y Estonia, que obtuvieron calificaciones cercanas. El triunfo le permitió levantar la Gaviota de Plata y también recibir un premio económico de $33.900.

En la final internacional también participaron Sondelvalle, por Chile, y Vanilla Ninja, por Estonia. Aunque no se llevaron el primer lugar, ambos proyectos lograron una respuesta relevante del público. En el caso de Sondelvalle, su presentación obtuvo la nota más alta en la votación popular, con un 5,6.

Pokémon Winds y Pokémon Waves: la décima generación se anuncia con nuevos personajes Leer más

El reconocimiento a mejor intérprete internacional fue para Johnny Sky, representante de República Dominicana, quien fue premiado por su actuación con Call on me, pese a no haber llegado a la final de la competencia. Este galardón incluyó una Gaviota de Plata y un premio de $11.300.

Las premiaciones se realizaron con todos los competidores sobre el escenario de la Quinta Vergara, junto a los animadores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, y con la entrega oficial de los premios a cargo de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.

El jurado de esta edición estuvo formado por figuras del periodismo, la música y el espectáculo, entre ellas el periodista Juan Manuel Astorga, la actriz Sigrid Alegría, la soprano Verónica Villarroel, el cantante Matteo Bocelli, además de representantes de la música urbana y de considerar el voto del público.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!