Caso León de Troya: se cierra la investigación sin ampliar la lista de procesados

La excomandante de la Policía, Tannya Varela, y otros dos policías son sospechosos de la divulgación de un informe

La Fiscalía General del Estado investiga a la excomandante general de la Policía Nacional, Tannya Varela.

El 19 de marzo de 2026 se dio el cierre de la instrucción fiscal dentro del caso León de Troya, sin que se hayan presentado pedidos de vinculación de nuevos procesados.

La causa, que investiga la presunta divulgación de información de circulación restringida, tiene tres policías vinculados, entre estos la excomandante general de la Policía, Tannya Varela.

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Pedidos para nuevas diligencias investigativas

En la misma fecha en que concluyó el plazo, la fiscal Alexandra Zurita presentó un pedido ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha para ejecutar diligencias investigativas.

Entre las solicitudes consta la recepción del testimonio anticipado del excapitán Rodney Rengel Quinteros, así como la autorización judicial para acceder, preservar y analizar el contenido íntegro de su teléfono celular.

Estas actuaciones fueron planteadas a partir de un requerimiento del propio Rengel y coincidieron exactamente con la finalización del plazo de instrucción. Para la Fiscalía, ambas diligencias, el testimonio de Rengel y el peritaje de su dispositivo móvil son considerados piezas clave dentro del expediente.

Procesados tienen medidas alternativas a la prisión preventiva

Los policías procesados fueron detenidos el 18 de diciembre de 2025, en operativos simultáneos ejecutados en Quito y Manta, y al día siguiente se les formuló de cargos. También se les ordenó medidas alternas a la prisión preventiva, pues el delito por el que son procesados tiene penas de uno a tres años de cárcel.

Según la Fiscalía, la investigación se originó por la presunta filtración de un informe confidencial relacionado con una macro investigación por narcotráfico desarrollada en 2021, conocida como caso León de Troya. Este documento, que tenía carácter reservado por orden judicial, habría sido difundido de forma irregular.

Decisión pendiente de la Corte

Tras el cierre de la instrucción, corresponde que la Fiscalía pida fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio y presentación de digtamen a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Los jueces de a sala penal se pronunciarán sobre los elementos y decidirán su llaman o no al juicio. También podrán pronunciarse por las medidas cautelares, por si hubiera pedidos de cambio.

Caso León de Troya fue el nombre de una investigación sobre narcotráfico que Fiscalía archivó en 2022. La institución tomó el nombre del caso para indagar una filtración, un delito menor.

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