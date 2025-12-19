Fiscal Mayra Soria pide prisión preventiva de Tannya Varela, excomandante de Policía

La defensa de dos agentes investigadores cuestiona que los narcotraficantes que ellos indagaron no estén siendo procesados

La excomandante general de la Policía Nacional, Tannya Varela Coronel, fue procesada este 19 de diciembre de 2025.

En la Corte provincial de Justicia de Pichincha se instaló este 19 de diciembre de 2025 la audiencia de formulación de cargos en contra de Tannya Varela, excomandante general de la Policía Nacional, y otros dos agentes detenidos por presunta filtración de información restringida relacionada al caso de narcotráfico León de Troya.

La diligencia se instaló alrededor de las 11:00 de este viernes, una vez que la jueza declaró la validez del proceso y la legalidad de la detención de Varela y los agentes Rodney Rengel y Luis Erazo Villarreal, quienes investigaron el caso León de Troya sobre posibles vínculos de la mafia albanesa en Ecuador.

En la audiencia intervino la fiscal Mayra Soria, quien adujo que la investigación se centra en presuntas filtraciones de información ocurridas entre 2021 y 2023.

Fiscal Mayra Soria pidió la prisión

La fiscal Soria señaló que los resultados de interceptación de llamadas telefónicas y seguimientos estaban en conocimiento del "núcleo institucional" de la Policía, cuando Varela estaba al frente de la misma.

Durante la diligencia, agregó que Rodney Rengel habría enviado, mediante una aplicación telefónica, la información recabada a un alias “Amigo Brayan”, que habría correspondido a Anderson Boscán, fundador del medio digital La Posta, donde después se publicaron informes como 'El Gran Padrino'.

En base en esos argumentos, la fiscal pidió que se dicte prisión preventiva para Varela, Rengel y Erazo.

Al considerar que existe un alto riesgo procesal. Argumentó que hay un latente peligro de fuga, ya que los investigados contarían con recursos económicos significativos y el conocimiento necesario para evadir controles, incluso mediante pasos clandestinos. Aunnque sobre todo esto no lo documentó ni tampoco explicó que los procesados no han salido del país todo el tiempo que duró la investigación previa.

Los agentes investigadores ahora son procesados

Stalyn Raza, abogado de Rengel, criticó que los agentes que investigaron el caso estén siendo procesados en lugar de los narcotraficantes, sobre todo porque, según dijo, recibieron la orden de abandonar la investigación que involucraba a la mafia albanesa y fue la Fiscalía General la que solicitó el archivo para que no avanzara.

“Estamos en el país de los pájaros contra las escopetas. Que los oficiales que investigaron y dieron las alertas sobre el caso León de Troya sean ahora quienes están siendo procesados mediante estos operativos, que yo califico como un abuso de poder”.

