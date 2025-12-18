Cae excomandante de la Policía: Tannya Varela es detenida por presunta filtración

La detención se dio al mediodía. La Fiscalía General del Estado hizo, en total, cinco allanamientos en Pichincha y Manabí

La Fiscalía General del Estado ejecutó la orden de detención de la excomandante general de la Policía Nacional, Tannya Varela.

Tannya Gioconda Varela Coronel, general de Policía Nacional en servicio pasivo, fue detenida. Así lo informó la Fiscalía General del Estado (FGE) en su cuenta institucional de X. El hecho ocurrió a las 12:47 del jueves 18 de diciembre de 2025, en Quito.

De acuerdo con la publicación, a Varela le incautaron dos objetos: su celular y su computadora personal; su detención se ejecutó en el norte de Quito. Esta acción, la Fiscalía la realizó “en el marco de una investigación previa por el presunto delito de difusión de información #DeCirculaciónRestringida, relacionada con una filtración de información desde altos mandos policiales”, reza en el comunicado de la entidad.

¿Quién más fue detenido?

También detuvieron a José Luis Erazo, oficial que lideraba la investigación en el caso León de Troya. Él era teniente coronel. Él fue detenido en su domicilio y le incautaron su teléfono celular y otros objetos.

Rodney Rengel, excapitán de la Policía Nacional también fue detenido. Su aprehensión se dio en el aeropuerto de Quito.

La Fiscalía, en total, hizo cinco allanamientos en Quito y en Manabí. Esta investigación inició en 2023 y tiene como indicio la filtración del informe reservado, por orden judicial, de una investigación de 2021; la Fiscalía investigaba un presunto narcotráfico, en el caso denominado León de Troya.

¿Por qué la detención?

Según declaraciones de la Fiscalía, la filtración de información habría sucedido en dos momentos: en los años 2021 y 2023. Varela era comandante general de la Policía Nacional.

¿Qué se investigaba?

El caso León de Troya fue una investigación iniciada por la Policía de Ecuador sobre la supuesta relación de Rubén Cherres con el albanés Dritan Gjika, investigado por una presunta red de narcotráfico; y de Cherres con Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso.

La investigación original sobre León de Troya fue archivada en 2022. Pero en 2023, la FGE decidió acumular la causa denominada León de Troya en la investigación del Caso Encuentro, que investiga las actividades de la mafia albanesa en Ecuador.

Esa decisión se dio al determinar “la presunta existencia de un esquema de corrupción sistemática en contra de la administración pública, que incluiría varias instituciones del Estado (BanEcuador, Aduanas, Cenel, entre otras) en el caso “León de Troya” que se relacionan con el caso Encuentro”, indicó la Fiscalía.

Valera también estaba siendo investigada en el caso La Madrina. Allí indagaban sus nexos con bandas narcodelictivas.

