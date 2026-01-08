Tras muerte violenta en Quito, concejal propone catastro obligatorio para deliverys

Tras la muerte violenta, la Policía Nacional desplegó operativos de control a motociclistas en el norte de Quito.

La muerte de un guardia de seguridad durante un asalto armado, ocurrido la tarde del miércoles 7 de enero de 2026, volvió a encender las alertas en Quito y reabrió el debate sobre la falta de control y regulación del servicio de delivery en la capital.

El hecho violento se registró en una conocida cafetería, hasta donde llegaron varios hombres armados a bordo de motocicletas. Según información preliminar de la Policía Nacional, los antisociales dispararon a quemarropa contra el guardia mientras intentaban cometer un robo, provocándole la muerte de forma inmediata.

Este crimen generó preocupación entre los ciudadanos, quienes exigen mayores controles a las personas que circulan en motocicletas bajo la modalidad de entrega a domicilio, debido a que este tipo de vehículos ha sido utilizado en varios hechos delictivos recientes.

Tras el ataque, la concejal Analía Ledesma cuestionó que el Concejo Metropolitano de Quito no haya dado tratamiento a la ordenanza que presentó en 2019 para regular el servicio de transporte a domicilio.

La edil recordó que su propuesta busca implementar un catastro de personas que realizan delivery, así como un registro de mochilas y motocicletas, sin imponer tasas económicas.

Ledesma explicó que una propuesta posterior, impulsada desde la Alcaldía y que llegó a primer debate en 2023, incluía el cobro de una tasa para el catastro, lo que —según señaló— ha impedido que la ordenanza se concrete. Además, advirtió que en versiones anteriores se intentó incluir el registro de motonetas, lo cual chocaría con competencias establecidas en la ley nacional de movilidad.

“Lo que proponemos es un catastro exclusivamente de las personas que realizan el servicio de transporte a domicilio, que cuenten con un permiso de funcionamiento y una identificación visible, para evitar que se confunda este servicio con actividades delictivas”, señaló la concejala durante un pronunciamiento en el mismo sector donde ocurrió el crimen.

En los últimos días 3hechos violentos se han relacionado,aparentemente,al empleo de motos delivery

La edil añadió que en los últimos días se han registrado al menos tres incidentes relacionados con motocicletas vinculadas al servicio de delivery, por lo que insistió en la urgencia de que el proyecto avance a segundo debate, pese a que los plazos legislativos ya estarían vencidos.

Un día después de la tragedia, la Policía Nacional desplegó operativos de control a motocicletas en el sector, con el objetivo de verificar documentos, antecedentes y condiciones de circulación, como parte de las acciones para reforzar la seguridad y prevenir nuevos hechos violentos.

