“Ninguna persona debería morir trabajando”: reacción tras asalto en Quito

Un intento de robo terminó con la muerte de un guardia de seguridad en el norte de Quito

La calle Finlandia fue cerrada temporalmente para permitir las investigaciones tras el asesinato del guardia de seguridad.

Quito inició el 2026 marcado por una preocupante ola de violencia. En apenas siete días del nuevo año se han registrado varios hechos delictivos en la capital, incluidos asaltos armados en plena vía pública.

Uno de los hechos ocurrió la tarde del martes 7 de enero de 2026, cuando un intento de robo terminó con la muerte de un guardia de seguridad en una cafetería del norte de la ciudad.

El hecho se registró alrededor de las 13:50 en un local ubicado en la calle Finlandia y República de El Salvador, cuando dos hombres que se movilizaban con cascos, aparentando ser repartidores, ingresaron al establecimiento.

Según información de la Policía Nacional, el ECU 911 recibió una alerta por un presunto asalto en curso y, al llegar al sitio, los uniformados confirmaron el fallecimiento del guardia de seguridad, quien presentaba varios impactos de bala y murió en el lugar.

En redes sociales circuló un video captado por cámaras de seguridad, en el que se observa a los dos sospechosos ingresar al local y, minutos después, salen apresuradamente.

El guardia los sigue, pero es atacado a tiros. Herido de gravedad, el hombre ingresa a la cafetería, donde finalmente se desvanece.

Pronunciamiento de la cafetería

Tras el violento suceso, el establecimiento, Cyril Boutique, emitió un pronunciamiento público a través de sus redes sociales, en el que expresó su consternación por lo ocurrido. “Hoy hemos sido profundamente conmovidos por el lamentable y violento suceso ocurrido en nuestro local (…) donde en un intento de asalto terminó con la pérdida irreparable de la vida de quien velaba por la seguridad del lugar, mientras cumplía con su labor”, señaló el comunicado.

El establecimiento manifestó además su solidaridad con los familiares de la víctima. “Expresamos nuestro más profundo pesar y nos unimos a su dolor. Elevamos nuestras oraciones por fortaleza y consuelo en este momento tan difícil”, indicaron.

⚠️ En un robo a mano armada en #Quito, en un local comercial ubicado en la Calle Irlanda, entre Austria y 6 de Diciembre, un guardia de seguridad fue asesinado por los asaltantes pic.twitter.com/zU63rOEjYT — OJOseco (@OjoSecoEcuador) January 7, 2026

En su mensaje, la cafetería también hizo un llamado a la reflexión sobre la situación de inseguridad que atraviesa la ciudad. “Este hecho nos golpea como sociedad y nos recuerda la urgente necesidad de fortalecer la seguridad en nuestra ciudad. Ninguna persona debería perder la vida cumpliendo su trabajo, ni ninguna familia debería atravesar una tragedia así”, subrayaron.

Finalmente, el local reafirmó su compromiso con la vida, la dignidad humana y el respeto, e instó a una acción conjunta para evitar que hechos similares se repitan. “Que su memoria no se apague y que este doloroso suceso nos impulse a buscar cambios reales”, concluye el pronunciamiento.

