El aeropuerto de Quito recibió a más pasajeros en 2025

El aeropuerto de Quito terminó el 2025 con cifras positivas. Tras un inicio de año marcado por la cautela, 2025 cerró con 5,4 millones de pasajeros movilizados, una cifra que confirma la recuperación del tráfico aéreo y un ligero repunte frente a 2024, cuando se registraron 5,3 millones de viajeros.

De acuerdo con Quiport (concesionaria de la terminal aérea), en total, 12 aerolíneas comerciales operaron durante el 2025 y conectaron a la capital con ocho destinos nacionales y 14 internacionales. Para muchos usuarios frecuentes, el aumento de opciones y frecuencias se sintió en el día a día: más vuelos, más horarios disponibles y una mayor presencia de pasajeros en la terminal, especialmente en el segundo semestre.

Entre enero y abril, la incertidumbre asociada al proceso electoral se reflejó en una disminución de la demanda de viajes.

Menos turistas, menos viajes de negocios y una dinámica más lenta marcaron ese arranque. Sin embargo, desde mayo el panorama cambió. El flujo de pasajeros comenzó a crecer de forma sostenida y permitió cerrar el año con un balance positivo.

Más vuelos directos desde Quito

Entre las novedades que impulsaron ese repunte estuvo el inicio de los vuelos directos entre Quito y Madrid, operados por Air Europa. La ruta reforzó la conexión con Europa y atrajo tanto a viajeros ecuatorianos como a turistas extranjeros.

A esto se sumó el anuncio de Aeroméxico sobre la reanudación de la ruta Quito–Ciudad de México, prevista para marzo de 2026, una noticia que ya genera expectativas en el sector aéreo y turístico.

Además, varias aerolíneas aumentaron sus frecuencias hacia destinos como Nueva York, Panamá, Bogotá, Lima y Houston. Con más vuelos disponibles, también creció la oferta de asientos, lo que facilitó la movilidad de pasajeros y contribuyó a que el aeropuerto vuelva a operar con niveles cercanos a su capacidad histórica.

Ampliación del aeropuerto concluyó

El mayor movimiento de viajeros coincidió con la puesta en marcha de la ampliación del aeropuerto. Con una inversión de $ 74,2 millones, financiada por Quiport, el proyecto sumó 17.647 metros cuadrados a la terminal de pasajeros y 35.000 metros cuadrados a la plataforma.

Las mejoras incluyeron las áreas de arribo y salida internacional, un sistema de manejo de equipaje optimizado, una reconfiguración del área de Aduanas y nuevos espacios comerciales cambiaron la experiencia de viaje.

A esto se añadieron 20 nuevos mostradores de chequeo, 12 equipos de autochequeo y una nueva sala de preembarque con capacidad para 350 pasajeros. La sala vip internacional también fue ampliada y su entrega está prevista para 2026.

Con estas adecuaciones, la capacidad anual del aeropuerto pasó de cinco a siete millones de pasajeros, un margen que permite absorber el crecimiento actual y proyectar nuevas rutas y frecuencias en los próximos años. Para los viajeros, esto se traduce en menos congestión en horas pico y procesos más ágiles, aunque el aumento de pasajeros ya se siente en temporadas altas.

Más movimiento en la carga aérea

El movimiento no solo se reflejó en las salas de espera. En la zona de carga aérea, el aeropuerto mantuvo la tendencia de crecimiento que arrastra desde 2021. En 2025 se movilizaron 407.000 toneladas métricas, frente a las 364.000 de 2024. En esta operación participaron 16 aerolíneas de carga, consolidando a Quito como un punto clave para el comercio exterior.

Las flores se mantienen como las protagonistas: representaron el 93 % de la carga exportada desde el aeropuerto, con destinos principalmente en Estados Unidos y Europa. Cada despegue carguero confirmó el papel estratégico de la terminal aérea, no solo como puerta de entrada y salida de pasajeros, sino como motor económico.

