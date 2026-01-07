Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

IMG-20241021-WA0030
Imagen referencial. El asalto armado ocurri´o mientras el conductor se detuvo por el semáforo.Archivo

Inseguridad en Quito: otro asalto armado en la Gaspar de Villarroel en un mes

Dos hombres a bordo de una motocicleta intentaron asaltar a un conductor 

Un nuevo hecho violento se registró en la avenida Gaspar de Villarroel, en el norte de Quito, en menos de un mes, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos que transitan por esta zona de alto flujo vehicular y peatonal.

Te invitamos a leer: Mujer pide auxilio por violento asalto en Quito; el hecho quedó grabado en video

La alerta del más reciente incidente se difundió a través de redes sociales. Según información preliminar de la Policía Nacional, dos hombres a bordo de una motocicleta intentaron asaltar a un conductor mientras se encontraba detenido en un semáforo, en la intersección de las avenidas Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre. El hecho ocurrió el 6 de enero de 2025.

PODA ÁRBOLES

Cabildo Cívico denuncia tala de árboles de más de 40 años en Quito

Leer más

De acuerdo con la información que trascendió, los sospechosos intentaron robar un lote de joyas. La víctima habría puesto resistencia, por lo que los atacantes le dispararon con un arma de fuego, causándole heridas. 

Tras el ataque, la Policía acordonó el sector para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, los responsables no han sido identificados.

Otro asalto en la misma zona 

Este hecho se suma a otro ocurrido el pasado 19 de diciembre, también en la avenida Gaspar de Villarroel. 

En videos que circularon en redes sociales se observa un vehículo detenido en medio de la vía, mientras dos hombres forcejean con la ocupante del lado del acompañante. 

Tras varios segundos, uno de los sujetos huye con un bolso en las manos, mientras el otro recoge un objeto del piso antes de escapar en la misma dirección. Instantes después, una mujer desciende del vehículo visiblemente alterada y pide ayuda a gritos.

RELACIONADAS

Según información que trascendió tras ese suceso, se habría tratado de un asalto bajo la modalidad conocida como “sacapintas”. La víctima presuntamente había retirado dinero de una entidad bancaria y fue seguida por los delincuentes, quienes se movilizaban en motocicletas. El asalto ocurrió alrededor de las 10:00 en esta transitada avenida.

La Policía Nacional confirmó ambos hechos y señaló que continúa recabando información para ampliar los detalles y dar con los responsables. 

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ministerio de Educación denuncia el abandono de miles de raciones escolares

  2. Inseguridad en Quito: otro asalto armado en la Gaspar de Villarroel en un mes

  3. Parto en la calle en Solanda: el video que conmueve al sur de Quito

  4. CPCCS ratifica designación de Mario Godoy en la Judicatura: "Fue un proceso técnico"

  5. Barcelona vs Athletic: Alineaciones y dónde ver el juego por Supercopa España 2026

LO MÁS VISTO

  1. Stranger Things: ¿Habrá nuevo episodio el 7 de enero? Fans hablan del final verdadero

  2. Estiaje Ecuador: Centrales antiguas ponen en riesgo 578,28 MW de generación térmica

  3. Barcelona vs Athletic: Alineaciones y dónde ver el juego por Supercopa España 2026

  4. Inscripciones IESS voluntarios 2026: Pasos para afiliarse con el nuevo sueldo

  5. Joel Ordóñez y su sueldo en Liverpool: el contrato millonario que marca un hito

Te recomendamos