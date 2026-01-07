Inseguridad en Quito: otro asalto armado en la Gaspar de Villarroel en un mes

Dos hombres a bordo de una motocicleta intentaron asaltar a un conductor

Imagen referencial. El asalto armado ocurri´o mientras el conductor se detuvo por el semáforo.

Un nuevo hecho violento se registró en la avenida Gaspar de Villarroel, en el norte de Quito, en menos de un mes, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos que transitan por esta zona de alto flujo vehicular y peatonal.

Te invitamos a leer: Mujer pide auxilio por violento asalto en Quito; el hecho quedó grabado en video

La alerta del más reciente incidente se difundió a través de redes sociales. Según información preliminar de la Policía Nacional, dos hombres a bordo de una motocicleta intentaron asaltar a un conductor mientras se encontraba detenido en un semáforo, en la intersección de las avenidas Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre. El hecho ocurrió el 6 de enero de 2025.

Cabildo Cívico denuncia tala de árboles de más de 40 años en Quito Leer más

De acuerdo con la información que trascendió, los sospechosos intentaron robar un lote de joyas. La víctima habría puesto resistencia, por lo que los atacantes le dispararon con un arma de fuego, causándole heridas.

Tras el ataque, la Policía acordonó el sector para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, los responsables no han sido identificados.

Otro asalto en la misma zona

Este hecho se suma a otro ocurrido el pasado 19 de diciembre, también en la avenida Gaspar de Villarroel.

En videos que circularon en redes sociales se observa un vehículo detenido en medio de la vía, mientras dos hombres forcejean con la ocupante del lado del acompañante.

Tras varios segundos, uno de los sujetos huye con un bolso en las manos, mientras el otro recoge un objeto del piso antes de escapar en la misma dirección. Instantes después, una mujer desciende del vehículo visiblemente alterada y pide ayuda a gritos.

Según información que trascendió tras ese suceso, se habría tratado de un asalto bajo la modalidad conocida como “sacapintas”. La víctima presuntamente había retirado dinero de una entidad bancaria y fue seguida por los delincuentes, quienes se movilizaban en motocicletas. El asalto ocurrió alrededor de las 10:00 en esta transitada avenida.

La Policía Nacional confirmó ambos hechos y señaló que continúa recabando información para ampliar los detalles y dar con los responsables.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!