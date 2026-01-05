Cabildo Cívico denuncia tala de árboles de más de 40 años en Quito

La Epmmop dice que corta los árboles si recibe informes técnicos favorables, por riesgo de caída o por mal estado

En el sector de la Jipijapa fueron talados árboles con décadas de historia. El Cabildo Cívico de Quito pidió al Municipio información sobre estos casos.

Sauces, álamos y otras especies de árboles han sido talados en las últimas semanas en la capital, según una denuncia del Cabildo Cívico de Quito. El grupo ciudadano envió un oficio al alcalde de la ciudad, Pabel Muñoz, sobre dos casos ocurridos el 29 de diciembre, en el norte de la urbe.

Ambos ocurrieron en la avenida Tomás de Berlanga, a la altura de las intersecciones con la av. 6 de Diciembre y la calle París. Se cortaron “varios sauces de más de 40 años, un álamo y otro árbol de gran tamaño", dijo este 5 de enero de 2026 el colectivo.

Por ello, en el documento, fechado 30 de diciembre, señala que, “han destruido décadas de vida arbórea que servían de refugio para la biodiversidad, regulaban la temperatura y filtraban el aire de un sector de alto tráfico”.

Pero este no fue el único caso. Según Rocío Bastidas, coordinadora del Cabildo, también fueron derribados árboles en una avenida en Cumbayá y en la calle Ruiz de Castilla, en el barrio Las Casas. En este último sector, dice, se trataba de árboles de tilo que fueron sembrados por moradores del sector hace casi 25 años.

Meses atrás, en la calle Las Casas y La Isla también cortaron un sauce. Era, de hecho, un atractivo para la gente que pasaba por ahí y para los vecinos que disfrutaban de verlo, junto a otros que hay en la zona desde hace décadas.

El pedido a las autoridades

Existen muchas denuncias ciudadanas de este tipo, indica Bastidas, que se han planteado ante la Secretaría de Ambiente, pero no han tenido respuestas.

Además, se incumplirían normas sobre arbolado urbano, por lo que pidió una intervención de la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

En su oficio, el Cabildo citó que la Ordenanza 041-2022 establece que solo se talarán árboles como última opción, luego de analizar cada caso y de obtener una autorización técnica en la que conste la inexistencia de alternativas de conservación.

Por ello, el colectivo solicitó al alcalde las copias certificadas del Informe Técnico de las talas denunciadas, la Autorización Ambiental y el Plan de Remediación.

¿Por qué se talan los árboles?

Bastidas considera que la tala sería por índole comercial, puesto que los árboles obstaculizarían la visibilidad de vallas y otros elementos de publicidad exterior en sectores como la Jipijapa.

La respuesta de la Epmmop

Sin embargo, la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) explicó que realiza las talas con base en informes técnicos que proporciona la Secretaría de Ambiente o las administraciones zonales.

Estos son elaborados luego de realizar estudios de prefactibilidad, que determinan que si el árbol representa un peligro porque está a punto de caer o en mal estado, se realiza una poda técnica.

La Epmmop asegura que por cada árbol que se poda, se siembran 10. Se prioriza el mismo sector en donde se intervino.

También hay casos en los que sacan árboles porque las raíces afectan demasiado el asfalto. En esos casos, los informes incluyen la recomendación de no volver a plantar en el mismo punto y se eligen otros lugares de la zona para la restitución y compensación.

