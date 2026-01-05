Expreso
recién nacida abandonada
Referencia. Bebé recién nacida fue abandonada en un terreno baldío del nororiente de Quito y fue trasladada a un hospital de Quito.freepik

Abandonan a bebé recién nacida en terreno baldío en barrio de Quito

Moradores del barrio Perla Quiteña alertaron a bomberos tras escuchar el llanto de una bebé recién nacida abandonada

La mañana del viernes 2 de enero de 2026, una alerta ciudadana movilizó al Cuerpo de Bomberos de Quito hasta el sector La Perla quiteña, en el nororiente de la capital, tras el hallazgo de una bebé recién nacida abandonada en un terreno baldío. Fueron moradores del sector quienes, alarmados por el llanto de la menor durante la madrugada, dieron aviso a los organismos de emergencia.

El llanto de la bebé permitió ubicarla en un terreno baldío

Al llegar al sitio, los bomberos constataron que se trataba de una niña que presuntamente había nacido horas antes, ya que aún tenía el cordón umbilical. La bebé se encontraba sin ropa y envuelta en una toalla, expuesta a las bajas temperaturas de la madrugada, pero con signos vitales estables.

Edwin Cabrera, miembro del Cuerpo de Bomberos de Quito, informó que, según el testimonio de los vecinos, la menor habría sido abandonada durante la madrugada. “Tras la evaluación preliminar, se confirmó que la bebé estaba con vida y en buen estado de salud, pese a las condiciones en las que fue encontrada”, señaló.

El llanto y los movimientos de la recién nacida permitieron a los moradores ubicarla entre la maleza del terreno, lo que evitó un desenlace fatal. De inmediato, el personal de emergencia activó los protocolos de protección infantil y notificó a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN).

Por su parte, Rolando Molina, jefe (S) de Policía del distrito Manuela Sáenz, confirmó que fueron los vecinos quienes encontraron a la menor y alertaron a las autoridades. “La bebé fue localizada envuelta en una toalla. Gracias a la rápida acción ciudadana y de los bomberos, se logró salvarle la vida”, indicó.

Policía investiga las circunstancias del abandono infantil

Tras el rescate, la recién nacida fue trasladada al hospital Pablo Arturo Suárez, donde permanece bajo observación médica. Mientras tanto, DINAPEN asumió la custodia de la menor y abrió una investigación para localizar a la madre y esclarecer las circunstancias del abandono.

Hasta el cierre de este reportaje, se desconoce el paradero de la progenitora, mientras las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de abandono infantil y recuerdan que existen rutas institucionales para recibir apoyo en situaciones de riesgo social.

