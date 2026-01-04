Zona azul genera caos vial en calles angostas de Tumbaco

Caso. Buses hacen maniobras para evitar chocarse con los vehículos que están estacionados en la zona azul de la calle Eugenio Espejo en Tumbaco.

En Tumbaco, parroquia del nororiente de Quito, vecinos y comerciantes expresan su malestar por la implementación de la zona azul entre la avenida Interoceánica y la calle Eugenio Espejo. Según los moradores, la medida genera obstáculos para el tránsito de buses que giran hacia el centro del sector, aumentando los riesgos de accidentes.

Zona azul en Tumbaco genera congestión y quejas ciudadanas

Bolívar Tobar, propietario de un local comercial en la zona, explicó que los buses que intentan girar por la Interoceánica se topan con vehículos estacionados en ambos lados de la calle. “La calle es angosta y a esto se suma que las ventas informales ocupan la acera, es un lío total”, señaló Tobar, quien administra su negocio frente a un asadero de pollos y varias ventas callejeras.

Ana Manzano, quien trabaja cerca del área, relató que ya se han producido choques y solicitó a las autoridades un estudio sobre la ubicación de la zona azul. “No es lógico que en una calle angosta, donde se estacionan autos en ambos lados, pasen buses. O se permite el tránsito de buses o se implementa la zona azul, pero no las dos cosas”, agregó.

Epmmop habilita 625 plazas de estacionamiento

Según información de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), en septiembre de 2025 se confirmó que se habilitarían 625 plazas de estacionamiento rotativo en el centro parroquial.

Estas plazas se distribuyen entre calles principales como Eugenio Espejo, Juan Montalvo, Gaspar de Carvajal, Vicente Rocafuerte y Gonzalo Díaz de Pineda, así como en transversales como Gonzalo de Vera, Orellana y Abdón Calderón.

Sin embargo, vecinos y comerciantes consideran que la planificación de la zona azul no tomó en cuenta el flujo vehicular ni la estrechez de algunas calles, generando congestión y riesgos de accidentes. Por ello, solicitan que las autoridades de tránsito revisen la ubicación y funcionamiento de estas nuevas plazas de estacionamiento, garantizando seguridad vial y fluidez en el transporte público.

