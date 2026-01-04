Disparos y amenazas en hostal del sur de Quito activan operativo policial

Violento ataque a hostal en el sur de Quito termina con armas incautadas y nueve personas detenidas

Disparos, amenazas de muerte y un intento de asalto armado sacudieron la madrugada del 3 de enero en el sur de Quito. Este nuevo hecho violento terminó con nueve personas detenidas y la incautación de armas, municiones y vehículos, en un operativo policial que permitió neutralizar a presuntos integrantes de una estructura criminal organizada.

El incidente ocurrió alrededor de las 02:30, cuando moradores de las calles Ajaví y Sosoranga alertaron a la Policía Nacional sobre detonaciones dirigidas contra un hostal del sector. Según el reporte preliminar, varios sujetos armados intentaban ingresar de forma violenta a una de las habitaciones, mientras proferían amenazas de muerte contra los ocupantes.

“Activos, copias o te mueres”, gritaba uno de los atacantes, de acuerdo con testimonios recogidos por los agentes.

Según el parte policial, ante la gravedad de la situación y al tratarse de un delito flagrante, unidades policiales ingresaron de inmediato al establecimiento para controlar la escena y neutralizar la amenaza. En el interior fueron localizadas nueve personas: cinco hombres y cuatro mujeres.

Durante el registro exhaustivo del hostal, los uniformados encontraron varios indicios vinculados a presuntas actividades delictivas. Entre las evidencias constan una pistola de color negro, doce municiones calibre 9 milímetros, nueve teléfonos móviles y dos vehículos, uno tipo jeep y un automóvil.

Objetivos de alto valor con antecedentes penales

Los cinco hombres aprehendidos, cuyas edades oscilan entre los 28 y 37 años, fueron identificados como objetivos de alto valor por la Policía. Todos registran antecedentes penales por delitos como robo, asociación ilícita, tenencia ilegal de armas y receptación, varios de ellos con reincidencia delictiva.

En contraste, las cuatro mujeres detenidas fueron catalogadas entre objetivos de bajo y medio valor. Solo una presenta antecedentes por robo, mientras que las otras no registran historial delictivo, según los primeros informes policiales.

Presunta vinculación con el GDO “Los Lobos”

De acuerdo con información preliminar proporcionada por unidades investigativas especializadas, los cinco hombres detenidos serían presuntos integrantes del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) “Los Lobos”, una de las estructuras criminales con mayor presencia en zonas urbanas del país.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan en coordinación con la Fiscalía para determinar responsabilidades individuales y posibles vínculos con otros hechos violentos registrados en la capital.

Violencia organizada y cifras que preocupan

Según datos de la Policía Nacional, bandas como Los Lobos, Tiguerones y otras células delictivas mantienen presencia activa en sectores del norte y sur de Quito, entre ellos Quitumbe, Eloy Alfaro, La Delicia y Eugenio Espejo.

Las armas de fuego siguen siendo el principal instrumento letal en la ciudad: estuvieron presentes en el 62 % de los homicidios, mientras que las armas blancas representaron el 26 %. A nivel territorial, los distritos Eloy Alfaro y Quitumbe concentraron cada uno el 20 % de los casos.

Sin embargo, preocupa el incremento de muertes violentas en otras zonas. En Eugenio Espejo, los homicidios aumentaron un 150 %, mientras que en Tumbaco el alza fue del 118 %, evidenciando una expansión del accionar delictivo.

