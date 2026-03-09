Educación semipresencial en Ecuador: ¿quiénes pueden matricularse y cómo acceder?

El programa busca beneficiar a cerca de 80 mil personas con escolaridad inconclusa en el régimen Costa-Galápagos

El proceso de matrículas para la modalidad de educación semipresencial en Ecuador inició este 9 de marzo de 2026, según el Ministerio de Educación. Esta oferta está dirigida a jóvenes, adultos y adultos mayores con escolaridad inconclusa que no lograron terminar la Educación General Básica o el Bachillerato. La convocatoria corresponde al régimen Costa-Galápagos 2026-2027. Se prevé beneficiar a cerca de 80 mil personas en todo el país.

La propuesta educativa busca atender a quienes dejaron sus estudios por razones económicas, familiares o sociales. Con este sistema, los estudiantes no necesitan asistir de forma permanente a un establecimiento educativo. El modelo se basa en el trabajo independiente del alumno con acompañamiento presencial periódico de un docente. De esta manera, el proceso se adapta a quienes trabajan o tienen responsabilidades familiares.

Actualmente esta modalidad funciona a nivel nacional a través de 1.063 instituciones educativas para personas con escolaridad inconclusa (PCEI). Estas unidades están distribuidas en las nueve Coordinaciones Zonales de Educación, Deporte y Cultura. La red incluye centros de distintos sostenimientos educativos. El objetivo es garantizar cobertura y acceso en todo el territorio ecuatoriano.

Educación semipresencial en Ecuador: niveles educativos disponibles

Las personas interesadas pueden matricularse en varios niveles educativos que permiten retomar o completar su formación. Estos programas están diseñados para estudiantes que dejaron el sistema educativo formal. Cada nivel responde a diferentes etapas del proceso de aprendizaje.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Alfabetización

Post Alfabetización

Educación General Básica Superior (EGB Superior)

Bachillerato opción Ciencias

Bachillerato Técnico

El proceso de matrícula contempla una temporalidad intensiva para algunos niveles educativos. En estos casos, el calendario establece varias fases para organizar el ingreso de los estudiantes. El cronograma incluye matrícula regular, matrícula excepcional y una etapa previa de preparación académica. El proceso formativo iniciará a partir de abril de 2026.

En esta modalidad intensiva, los plazos establecidos son los siguientes:

Matrícula regular: del 9 al 27 de marzo de 2026

Matrícula excepcional: del 7 al 27 de abril de 2026

Fase propedéutica: del 30 de marzo al 6 de abril de 2026

Inicio del proceso formativo: desde el 7 de abril de 2026

Fechas de matrícula para educación semipresencial en 2026

También existe una temporalidad no intensiva destinada a estudiantes de EGB Superior y bachillerato. Esta opción ofrece un plazo más amplio para completar el proceso de inscripción. De esta forma, se busca facilitar el acceso a quienes no logren matricularse durante el periodo inicial. El cronograma mantiene la misma fecha de inicio de clases.

Para esta modalidad, el calendario establecido es el siguiente:

Matrícula regular: del 9 al 27 de marzo de 2026

Matrícula excepcional: del 7 de abril al 1 de julio de 2026

Fase propedéutica: del 30 de marzo al 6 de abril de 2026

Inicio del proceso formativo: desde el 7 de abril de 2026

Las personas interesadas deben ingresar al portal oficial juntos.educacion.gob.ec para revisar los requisitos. En esa plataforma también pueden ubicar la institución educativa PCEI más cercana a su domicilio o lugar de trabajo. Otra opción es acudir directamente al distrito educativo correspondiente. Allí recibirán orientación sobre el proceso de inscripción.

Una vez elegida la institución, los aspirantes deberán presentar la documentación requerida para iniciar la matrícula. El trámite se realiza de forma presencial en la unidad educativa seleccionada. Este programa educativo, según el Ministerio de Educación, es completamente gratuito. La iniciativa busca ampliar las oportunidades de estudio para quienes desean retomar su formación académica.

