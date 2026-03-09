Rivera: "El barril de petróleo puede llegar a costar 120 dólares"

Analistas advierten que el impacto para Ecuador es mixto: mayores ingresos petroleros, pero también más costos fiscales

El precio del barril de West Texas Intermediate (WTI) superó los 110 dólares en la apertura de la sesión de este lunes 9 de marzo de 2026, impulsado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Sin embargo, durante el transcurso de la jornada el mercado registró una corrección y el crudo volvió a ubicarse cerca de los 95 dólares por barril, un nivel que analistas consideran podría convertirse en el rango de fluctuación durante esta semana, indicó a Diario EXPRESO José David Rivera, director Latam en Blueberry Markets..

El repunte de los precios responde en gran medida a la incertidumbre sobre la seguridad del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo. Por esta vía circula cerca de una quinta parte de los hidrocarburos que se consumen en el mundo.

"Si se mantienen los bloqueos o restricciones en esta zona estratégica del Golfo Pérsico, el precio del crudo podría volver a superar los 120 dólares por barril, niveles que ya se observaron durante la crisis energética de 2022", destacó Rivera.

Posibles ajustes en combustibles

En Ecuador, el alza del petróleo podría reflejarse en nuevos ajustes en los precios de los combustibles. Los valores actuales están fijados hasta el 11 de marzo, por lo que el próximo martes podría anunciarse una actualización.

Actualmente, el galón de la gasolina Ecopaís y Extra se ubica en 2,76 dólares. Con el incremento del precio del crudo, analistas prevén un ajuste similar al último realizado, que fue de alrededor de nueve centavos, lo que llevaría el precio del galón a cerca de 2,85 dólares, según Rivera.

En el caso de la gasolina Súper, que actualmente oscila entre 3,30 y 3,36 dólares por galón dependiendo de la estación de servicio, el incremento podría ser de unos 15 centavos, ubicando el precio en un rango aproximado de entre 3,35 y 3,45 dólares, recalcó Rivera.

Más ingresos, pero también más costos

Para el Estado ecuatoriano, el incremento del precio del petróleo representa una mayor fuente potencial de ingresos por exportaciones. No obstante, también evidencia los desafíos estructurales de la industria petrolera del país.

La producción nacional se ha mantenido durante el último año en alrededor de 465.000 barriles diarios, un nivel que limita la capacidad de aprovechar plenamente los periodos de precios altos en el mercado internacional.

El analista energético Nelson Baldeón explicó que cuando el petróleo supera los 100 dólares por barril el efecto para Ecuador es mixto.

“Mejora un poco los ingresos del Estado, pero también aumentan los costos y los riesgos macroeconómicos, especialmente si la refinería está parada y se deben importar más derivados”, señaló Baldeón.

Dependencia de combustibles importados

Uno de los principales problemas es que Ecuador exporta crudo, pero al mismo tiempo importa combustibles refinados como gasolina, diésel y gas licuado de petróleo.

Esto ocurre porque la capacidad de refinación del país es limitada y depende principalmente de la Refinería de Esmeraldas, que con frecuencia entra en procesos de mantenimiento o enfrenta problemas operativos.

Cuando esta instalación opera parcialmente o se encuentra paralizada, el país debe importar mayores volúmenes de combustibles refinados, cuyos precios también suben cuando se encarece el petróleo.

Según estimaciones del analista Baldeón, el año pasado Ecuador importaba derivados a un costo cercano a 91 dólares por barril de diésel. Con la actual escalada del crudo, ese valor podría elevarse hasta alrededor de 130 dólares por barril.

Impacto fiscal por subsidios

El aumento del petróleo también presiona las finanzas públicas debido al sistema de subsidios a los combustibles.

En Ecuador se mantienen subsidios para productos como el diésel y el gas doméstico. Cuando sube el precio internacional del crudo, también aumenta el costo de importación de estos combustibles, lo que obliga al Estado a destinar más recursos para cubrir la diferencia.

Si el precio internacional se mantiene elevado por un periodo prolongado, el costo de los subsidios puede incrementarse en miles de millones de dólares al año, ampliando el déficit fiscal.

Medidas internacionales ante la crisis

Ante la volatilidad del mercado energético, los países del G7 señalaron que están dispuestos a adoptar “todas las medidas necesarias” para estabilizar los mercados de hidrocarburos, según EFE.

Entre las opciones que analizan está la liberación de reservas estratégicas de petróleo, una herramienta que los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía utilizan en situaciones excepcionales para enfrentar interrupciones en el suministro global informó EFE.

Los temores del mercado se concentran en que un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz o ataques a instalaciones petroleras en el Golfo Pérsico puedan generar una interrupción significativa en el flujo mundial de energía, lo que mantendría la presión alcista sobre los precios del crudo.

