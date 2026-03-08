Cómo planificar un viaje sin endeudarse: guía para organizar su presupuesto

Si utilizó la tarjeta durante el viaje, al regresar el primer paso es saldar ese gasto con el ahorro que destinó previamente.

Ya sea a las playas paradisíacas de la costa ecuatoriana, a las montañas de nuestra Cordillera de los Andes, a la imponente naturaleza de la Amazonía, a la calma de las Islas Galápagos o a cualquier destino internacional alrededor del mundo, todos tenemos un viaje en mente que soñamos realizar.

Lo que muchas veces no sabemos es cómo organizar nuestras finanzas para hacerlo sin fracasar en el intento. Por eso, descubra el ABC de lo que debe considerar antes, durante y después de un viaje (solo o grupal) para que, al regresar, las deudas no se conviertan en un dolor de cabeza y esté listo para planificar su próxima aventura.

Antes de empacar: a ver números

Según Francesca Perugachi, experta en finanzas personales, todo viaje comienza con un paso clave: hacer un presupuesto. “Si ya definí el destino o la fecha, lo siguiente es calcular cuánto quiero (y puedo) gastar”, explica.

¿Cómo hacerlo? La planificación parte de cuatro rubros esenciales que están presentes en cualquier viaje: hospedaje, comida, transporte y turismo (museos y atracciones que, en muchos casos, pueden representar uno de los gastos más altos). A estos se puede sumar un quinto pilar: diversión, que incluye salidas, compras o souvenirs.

Una vez que se suma el valor estimado de cada categoría, la meta total queda clara. “El siguiente paso es dividir ese monto entre los meses que faltan para el viaje. Así se obtiene una meta mensual de ahorro concreta y alcanzable. Este ejercicio no solo ordena las finanzas, también evita recurrir a deudas innecesarias y reduce la tentación de usar ese dinero para otros gastos”, dice Perugachi. Porque viajar debería dejar recuerdos, no estados de cuenta interminables.

Durante: disfrutar sin desorden

Ya en su destino soñado, el control no debe convertirse en rigidez, pero sí en conciencia. El secreto está en respetar el presupuesto que se definió antes de salir. Para lograrlo, puede dividir el monto total destinado al viaje en un presupuesto diario aproximado. Esto ayuda a saber cuánto puede gastar sin afectar el equilibrio general.

Otra recomendación, es tener un registro claro de cada gasto: “Existen aplicaciones (como splitwise) que te permiten ingresar todo lo que estás consumiendo y así, existe menos riesgo de pasarse en su presupuesto destinado”, dice Perugachi. Además, si es un viaje grupal, en estas app puede añadir a varias personas para que todos ingresen sus gastos y al final, dividir las cuentas para saber con exactitud lo que cada uno debe pagar. “Viajar es disfrutar, sí. Pero disfrutar con orden es lo que permite volver a casa con recuerdos… y no con preocupación financiera”.

Después: a cerrar el círculo

Si utilizó la tarjeta durante el viaje, al regresar el primer paso es saldar ese gasto con el ahorro que destinó previamente. No hay nada más satisfactorio que ir sentado en el avión de regreso sabiendo que puede llegar a casa con tranquilidad financiera. “Los viajes suelen tomarse para desconectarse de la rutina, relajarse y disfrutar. Si al volver aparece la ansiedad por una deuda acumulada, entonces el descanso pierde sentido”, añade Perugachi.

El salvavidas del 10 %

Por más detallado que sea el presupuesto, siempre pueden surgir gastos inesperados: exceso de equipaje, traslados no previstos, cambios de último momento o pequeños imprevistos que no estaban en el radar.

Por eso, una recomendación clave de la experta es destinar un 10 % adicional sobre el presupuesto total como fondo de respaldo. Ese margen funciona como un salvavidas financiero que permite cubrir emergencias sin desordenar el plan inicial ni recurrir a endeudamiento.

¿Efectivo o tarjeta? Decida con estrategia



Efectivo: Es una buena opción si prefiere tener un control más tangible del gasto. Ver cómo el dinero disminuye ayuda a medir mejor los consumos diarios. Antes de viajar, conviene comparar tasas de cambio y evitar cambiar dinero en el aeropuerto, donde suelen ser menos favorables.

Tarjeta de crédito: Ofrece comodidad y beneficios, pero puede dar una falsa sensación de mayor capacidad de gasto. En Ecuador, los consumos en el exterior pagan el 5 % del Impuesto a la Salida de Divisas. Si decide usarla, al regresar de su destino debe pagar su consumo por completo y no diferir lo utilizado. Recuerde, notifique a su banco antes de viajar para habilitar compras internacionales.

Tips extras



Contratar un seguro es una buena decisión, porque puede presentarse una emergencia, especialmente en otro país donde los gastos pueden ser elevados. Adquirirlo solo por el viaje no incrementa el presupuesto y se convierte en un respaldo clave.

Si la experiencia es en pareja, lo ideal es construir el presupuesto en conjunto. Definir la meta total y establecer un aporte mensual proporcional a los ingresos de cada uno permite avanzar de forma equitativa y sin tensiones financieras.

Planificarlo por cuenta propia puede resultar más conveniente que contratar una agencia. Comparar vuelos, hospedaje y actividades por separado permite tener mayor control del gasto y optimizar el presupuesto.

