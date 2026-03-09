Alejandra Jaramillo y Beta Mejía llegan a la gran final de ‘¿Apostarías por mí?

Los participantes aseguraron su lugar en la gran final del reality ‘¿Apostarías por mí?’, tras superar los últimos retos

El reality show ‘¿Apostarías por mí?’ ha captado la atención de miles de televidentes en la región, gracias a su mezcla de competencia, talento y emoción. Tras semanas de pruebas, eliminaciones y momentos de tensión, el programa ya tiene a sus dos grandes finalistas: Alejandra Jaramillo y Beta Mejía.

La producción destacó que la final será el cierre de una temporada marcada por la diversidad de retos y la participación de figuras con distintos perfiles. El formato, que combina desafíos físicos, emocionales y de convivencia, ha mantenido altos niveles de audiencia y generado conversación en redes sociales.

El recorrido de Alejandra Jaramillo

Alejandra Jaramillo, presentadora y figura reconocida en la televisión ecuatoriana, se convirtió en una de las protagonistas del concurso. Su experiencia en medios le permitió desenvolverse con seguridad en las pruebas, aunque también enfrentó momentos de tensión que pusieron a prueba su capacidad de adaptación.

Durante la competencia, Jaramillo destacó por su disciplina y por la manera en que logró conectar con el público. Su avance a la final fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes han acompañado su participación con mensajes de apoyo en redes sociales.

Beta Mejía y su estilo competitivo

Beta Mejía, por su parte, se consolidó como uno de los participantes más carismáticos de la temporada. Su estilo espontáneo y su capacidad para enfrentar los desafíos con estrategia lo convirtieron en un competidor sólido.

En las pruebas de la semifinal, Mejía mostró resistencia y habilidad, lo que le permitió asegurar su lugar en la gala final. Su desempeño ha sido valorado por el jurado y por la audiencia, que lo perciben como un candidato fuerte para disputar el título.

Los rivales de la gran final

La etapa culminante de ¿Apostarías por mí? no será sencilla para Alejandra Jaramillo y Beta Mejía, ya que deberán enfrentarse a otras parejas que también lograron superar el proceso de eliminación directa. La producción confirmó que los finalistas competirán junto a Mario y Brenda Bezares, Laysha y Malito, Adrián y Nuja, y René Strickler y Rubí Cardoso.

Cada una de estas duplas ha atravesado con éxito los distintos retos del programa, asegurando su cupo en la gala de cierre prevista para el próximo domingo. La diversidad de perfiles en la final refleja el carácter competitivo de la temporada y anticipa una definición marcada por la experiencia, el talento y la capacidad de adaptación de los participantes.

Horarios y cómo votar

La producción de ¿Apostarías por mí? confirmó que la transmisión oficial de la gran final está programada para el domingo 15 de marzo a las 20:00. El evento será emitido en vivo y contará con la participación de los finalistas y la presencia de invitados especiales.

Los usuarios interesados en apoyar a sus concursantes favoritos podrán hacerlo mediante la aplicación ViX Premium. Según las reglas establecidas por la plataforma, cada usuario registrado tendrá la posibilidad de emitir hasta diez votos por día. Este mecanismo de votación permanecerá habilitado hasta los momentos previos al anuncio oficial del ganador durante la gala.

