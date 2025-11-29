Alejandra Jaramillo y Beta Mejía en el reality de convivencia ¿Apostarías por mí?

La presentadora y el creador de contenido estarán en un programa de Univisión, a partir de enero

La cadena Univisión está lista para el estreno, junto a UniMás y ViX, del reality ¿Apostarías por mí?, un formato que convertirá la convivencia en un campo de batalla emocional… y multiplataforma, por supuesto.

Con la conducción de Alejandra Espinoza y Alan Tacher, doce parejas se lanzarán a una experiencia donde la privacidad desaparece y solo queda la adrenalina de los retos, apuestas y tentaciones. Todo por demostrar quiénes están dispuestos a llegar más lejos que nadie por amor… o por estrategia.

Entre los participantes...

Entre los participantes están Alejandra Jaramillo y Beta Mejía. “¡Ya era hora! Después de tanta práctica, por fin vamos a cumplir este sueño juntos”, dijo Beta. Alejandra, añadió: “Tras dos años y medio de relación, llegó el momento… ¡somos parte de ¿Apostarías por mí?!”.

Vienen dispuestos a darlo todo por 300 mil dólares. Alejandra lo tiene claro: “Quiero ser mamá; solo lo he puesto en pausa un momentito. Viviremos este proyecto con entrega, compromiso… lo que Dios traiga después siempre será bienvenido”.

A partir de enero, las emisiones diarias en vivo llegarán de lunes a viernes por UniMás y ViX, mientras que los domingos, en pleno prime time, Univisión acogerá el resumen estelar.

Lo contarán todo

Ella, ecuatoriana; él, colombiano. Entre rutinas de crossfit y agendas apretadas se juntaron.

Alejandra, actual conductora de ¡Siéntese Quien Pueda!, dejó atrás el programa En contacto en Ecuador para empezar de cero en Miami hace cuatro años.

Beta, por su lado, es un creador de contenido y deportista de alto rendimiento que ha pasado por varios reality de competencia extrema.

Todo comenzó cuando Beta invitó a Alejandra a grabar una rutina de crossfit. Ella no estaba preparada para abrir su corazón… pero él insistió. Siete meses después, no solo eran pareja: se mudaron juntos.

