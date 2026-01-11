Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Editoriales

Editorial: Colapso vial que no puede ignorarse más

No tiene sentido que quienes salen de Cuenca, Machala, Babahoyo o del Oriente deban atravesar Guayaquil para llegar a playas

El asueto de fin de año dejó un caos vial que se repite con preocupante frecuencia: decenas de kilómetros de vehículos atrapados en la vía a la Costa, familias de todo el país intentando llegar a los balnearios para disfrutar del feriado, pero afectadas por un embotellamiento de horas, que ya no puede ser ignorado por las autoridades.

Es imperativo que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en coordinación con los gobiernos locales, asuma con urgencia la planificación de carreteras transversales que conecten a provincias del interior con los destinos costeros. No tiene sentido que quienes salen de Cuenca, Machala, Babahoyo o incluso del Oriente deban atravesar obligatoriamente Guayaquil para llegar a las playas.

Ecuador no puede seguir postergando decisiones de infraestructura que son fundamentales para su desarrollo. La vía a la Costa, sometida a la presión constante del crecimiento urbanístico y al flujo creciente del transporte pesado, rebasó su capacidad hace tiempo. Apostar por vías alternas no solo descongestionaría el Puerto Principal, sino que redistribuirían el desarrollo hacia otros cantones y provincias, creando nuevos polos de crecimiento, fortalecería además la conectividad nacional de manera más justa y equilibrada.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial: Colapso vial que no puede ignorarse más

  2. Jeannine Cruz: Lo que el silencio esconde

  3. Juan Carlos Díaz Granados | Pensiones: aprender qué funciona

  4. Fausto Ortiz: El peso de los atrasos presupuestarios

  5. Martin Pallares: Noboa no colabora

LO MÁS VISTO

  1. Yeison Jiménez muere en accidente aéreo

  2. Locales de los bajos de la Presidencia pasaron por una revisión

  3. Concesionaria invade la acera en Quito y pone a prueba la eficacia de la AMC

  4. Juez liberó con un habeas corpus irregular a alias Odín, socio de Jezdimir Srdan

  5. Charlton vs. Chelsea: alineaciones, hora y cómo ver EN VIVO | Tercera ronda de FA Cup