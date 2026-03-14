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Cartas| Los imperios y sistemas políticos no terminan de forma abrupta sino gradual

Ante el rechazo mundial a la iniciativa libertaria, se concluye que algo grave se intenta ocultar con actos tan brutales

En primer lugar, manifiesto mi gratitud por la publicación de mi carta (04-03-2026 – Construir un gobierno de los pueblos), con ilustración incluida, lo cual demuestra el compromiso de EXPRESO por difundir las preocupaciones ciudadanas. Luego quiero referirme a los presentes que el Ejecutivo ha preparado para congraciarse con el ‘gran jefe planetario’ en el evento USA 07-03-2026: primero, entregar en bandeja una cabeza con la bandera de Cuba y la leyenda ‘Cuerpo Diplomático, Non grato’; segundo, otra bandeja con la cabeza de Petro con la leyenda ‘Guerra arancelaria’, para afectar la campaña electoral en Colombia. El invitado de Panamá lleva pánico e impotencia; los otros cinco, arrogancia, soberbia y desprecio a la moral con sello imperial. Pero ¿qué pueden hacer los ‘siete gatos’ frente a 195 países del mundo para rescatar al sistema capitalista (liberal) que colapsa? Nada, porque todo indica que el salto dialéctico ya se ha dado. Los imperios y sistemas políticos no terminan de forma abrupta sino gradual, tanto que nuestro ciclo existencial (70 años promedio) apenas permite percibir estos cambios. La historia lo muestra: el Imperio egipcio habría durado unos 3.000 años; el romano, cerca de 500; el sistema feudal declinó entre los siglos XIV y XVI; y el capitalismo, vigente desde el siglo XV, entraría en su fase final. Ante el rechazo mundial a la iniciativa libertaria, se concluye que algo grave se intenta ocultar con actos tan brutales y ejecutados con velocidad vertiginosa.

Salomón Poveda Llerena

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